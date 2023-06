Fest für den Waldorfkindergarten

Teilen

Gruppenbild mit Neubau: Der Waldorfkindergarten Gauting feierte am Freitag sein 40-jähriges Bestehen und die Einweihung des neuen Holzgebäudes – inzwischen ist nämlich auch der Garten fertig. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Zum 40-jährigen Bestehen des Gautinger Waldorfkindergartens holten Gemeinde und Träger die Einweihung des Neubaus nach. Der war billiger als geplant, bleibt dafür teilweise leer – die Krippengruppe wird wegen Personalmangels wohl erst im Herbst 2024 starten können.

Gauting – Bei strahlendem Sonnenschein feierten Mädchen und Buben mit Eltern und Leiterin Balbina Geithner am Freitagnachmittag „40 Jahre Waldorfkindergarten“ Gauting. Im Rahmen des einwöchigen Jubiläumsfests, zu dem auch ein Puppenspiel über den „Froschkönig“ gehörte, weihten Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Architekt Matthias Kruppa das von der Gemeinde für gut zwei Millionen Euro errichtete, zweigeschossige Holzgebäude an der Tassilostraße offiziell ein. Jedoch: Mangels Erzieherinnen kann die geplante Krippengruppe (zwölf Plätze) noch nicht starten.

„Das war einmal ein Wohnhaus mit großem Garten“, erinnerte Kössinger an die Geschichte des heutigen Waldorfkindergartens am westlichen Rand der Gautinger Villenkolonie. Vor vier Jahrzehnten startete auf dem Grundstück eine Gruppe von jungen Eltern um das Gründerehepaar Hannelore und Ernst Seebaß die Initiative „Waldorfkindergarten“. Weil die Not an Betreuungsplätzen schon damals groß war, „gründeten wir einen Verein“, erinnerte sich Ernst Seebaß in einem Rückblick. Einer der Väter habe den leer stehenden Bungalow auf dem circa 1400 Quadratmeter großen Grundstück erworben – und an den Verein „für 100 Deutsche Mark vermietet“. Mit viel Aufwand habe die engagierte Elterngruppe das Haus seit 1983 schrittweise saniert, so der Gründervater. Später kaufte die Gemeinde, die bekanntlich keinen eigenen Kindergarten betreibt, die Immobilie. Doch das kleine Einfamilienhaus mit dem „schönen großen Garten hatte feuchte Wände“, erinnerte die Bürgermeisterin in ihrer Ansprache. Trotz knapper Kassen habe die Gemeinde „eine Lösung gefunden“. In guter Zusammenarbeit mit Eltern, Kindergartenleiterin Geithner, dem Architekturbüro Matthias Kruppka, Bauhof und Rathaus sei der alte Bungalow abgerissen und das neue Holzhaus gebaut worden. Bemerkenswert: Die von der Gemeinde mit gut zwei Millionen kalkulierten Baukosten „haben wir um fünf bis zehn Prozent unterschritten“, betonte Architekt Matthias Kruppa bei der Einweihungsfeier. Bereits im Vorjahr hat der momentan eingruppige Waldorfkindergarten das zweigeschossige neue Holzhaus mit circa 342 Quadratmetern Nutzfläche bezogen. Im Neubau ist das Farbkonzept von Rudolf Steiner, dem Gründer der anthroposophischen Weltanschauung und Waldorfpädagogik, verwirklicht. „Zu 100 Prozent“ wird das Holzständerhaus „mit extrem hohem Dämmwert“ mittels einer kombinierten Luft-/Luftwärmepumpe mit erneuerbarer Energie autark versorgt, erläuterte Bauleiter Jürgen Johannes. Erst in diesem Jahr wurde das Außengelände mit dem Baumbestand im Garten fertig. Zuvor lagerten dort die Reste des Bungalows.

Einziger Wermutstropfen: Mangels Personal können derzeit nur 25 Kinder betreut werden. Die Krippe eröffne voraussichtlich erst im September 2024, wenn eine Kollegin aus dem Mutterschutz zurückkehre, sagt Leiterin Geithner. Sie suche nach wie vor Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen.

Christine Cless-Wesle