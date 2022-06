Erinnerungen an die Spiele 1972: Fest im Sommerbad geplant

Teilen

Werbung fürs Fest: Antje Feser vom Schwimmclub Gauting und Franz Jaquet vom Vorstand des Fördervereins Sommerbad mit einem Plakat der Olympischen Spiele vor 50 Jahren. © CC

Förderverein Sommerbad und Schwimmclub stecken mitten in den Vorbereitungen für das Fest „50 Jahre Olympia“ Anfang Juli. Gesucht werden noch Erinnerungsstücke von 1972.

Gauting – Darauf sind die Gautinger stolz: Ihr Sommerbad mit dem beheizten 50-Meter-Sportbecken, Sprungturm und Schwimmkanal war bei der Münchner Olympiade 1972 eine Trainingsstätte. Am Sonntag, 3. Juli, wird deshalb ab 11 Uhr groß gefeiert: Gemeinde, Förderverein Sommerbad und Schwimmclub Gauting laden zum Jubiläum „50 Jahre Olympia“ bei freiem Eintritt. Auf dem Programm stehen Schwimmmeisterschaft, Gaudi-Staffeln, Zwergerl-Schwimmen, Leckereien vom Grill und die Versteigerung von gespendeten Devotionalen der Olympiade 1972, verrät Antje Feser vom Schwimmclub.

„Außer Fürstenfeldbruck waren wir in Gauting die Einzigen im S-Bahn-Bereich, die ein 50-Meter-Sportbecken hatten“, erinnert Franz Jaquet vom Förderverein. Deshalb habe das Nationale Olympische Comitée (NOC) das Sommerbad seinerzeit für die Münchner Spiele als Trainingsstätte auserkoren, sagt der heutige Schatzmeister. Franz Jaquet kennt die Historie: Er ist an der Margaretenstraße aufgewachsen, quasi „ums Eck“ vom Bad. Dort „habe ich das Schwimmen gelernt“. Dass der legendäre US-Schwimmer Mark Spitz, siebenfacher Goldmedaillen-Gewinner 1972, in Gauting trainiert haben soll, hält Jaquet für ein Gerücht: In Gauting hätten die Nationalteams aus dem damaligen Ostblock trainiert.

Dass Gauting überhaupt zur olympischen Trainingsstätte wurde, war der Initiative des damaligen Bürgermeisters Josef Cischeck zu verdanken. Laut Ortschronist Karl Mayer setzte sich Cischeck schon als parteifreier Gemeinderat dafür ein, dass auf dem ehemaligen Badegrundstück des Karl Doppelhammer am Reismühler Weg ein 50-Meter-Sport-Becken mit Sprungturm nebst Lehrschwimmbecken gebaut wurde. Am 25. Juni 1966 wurde die für 750 000 Mark errichtete Sport- und Freizeit-Anlage offiziell eingeweiht. 1972 wurde das Trainingsbecken mit einem Anbau ergänzt: Über den damals neu gebauten Schwimmkanal gelangten die Olympioniken direkt zu den Warmumkleiden. Auch die Heizanlage wurde ergänzt – alles „weitgehend finanziert“ vom NOC. „Ab kommendem Freitag bis 3. September ist das große Becken im Freibad gesperrt“, schrieb Klaus Joachim Greiner im „Münchner Merkur“ vom 21. Juli 1972. Doch diese Unannehmlichkeiten nahmen die Bürger gerne hin.

Am Sonntag, 3. Juli, ab 11 Uhr wird „50 Jahre Olympia“ in Gauting bei jedem Wetter gefeiert, freut sich Antje Feser, Abteilungsleiterin des Schwimmclubs (SC). Der erst 2021 gegründete Förderverein um den Vorsitzenden Stephan Ebner hat bereits ein Programm auf die Beine gestellt. Bei freiem Eintritt, finanziert von der Gemeinde, gehen offene Schwimmmeisterschaften mit Drei-Generationen-Gaudi-Staffeln, Siegerehrung und das traditionelle Zwergerlschwimmen über die Bühne. Auf der Sonnenterrasse werden ehrenamtliche „Grill-Master“ vom Förderverein im Einsatz sein und auch Getränke verkaufen. Geplant ist die Versteigerung von Plakaten oder anderen Devotionalien wie dem Maskottchen „Waldi“ aus der Zeit der Sommerolympiade 1972. Der Erlös gehe je zur Hälfte an den Förderverein Sommerbad und an den Schwimmclub. „Wir können zwar das sechsstellige Defizit unseres Freibads nicht decken“, resümiert Franz Jaquet. Doch über die Einnahmen beim Fest werde der Verein mit aktuell 60 Mitgliedern die Attraktivität des Sommerbads steigern. Geplant sei zum Beispiel die Anschaffung eines Sonnensegels über dem neu gebauten Wasser-Spielplatz. cc

Wer Original-Devotionalien für die Versteigerung beisteuern kann, wendet sich an Ebner, info@foerderverein-sommerbadgauting.de.