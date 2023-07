Förderverein schafft Kontrabass für die Musikschule an

Freuen sich über den neuen Kontrabass (v.l.): Schulleiterin Denise Kirschke, Enna, Birgit von Rhein vom Förderverein, Kontrabass-Lehrer Zoltan Horvath, Lorenz und Fördervereinsvorsitzende Nanna Gehrke-Hagel. © Cless-Wesle

Über 2000 Euro kostete der Kontrabass, den der Förderverein für die Musikschule angeschafft hat. Bei Tag der offenen Tür war er die große Attraktion.

Gauting – Beim Tag der offenen Tür der Musikschule gab sich der Musikernachwuchs der Würmtalgemeinde die Türklinke in die Hand. Dabei gab es buchstäblich eine große Neuigkeit zu vermelden: Gleich im Entree, am Treppenaufgang zum kleinen Konzertsaal in der unteren Gautinger Grundschule, präsentierte Lehrer Zoltan Horvath den neuen Kontrabass. Zusammen mit seiner Kollegin Julia Weder (Posaune), Maximilian Braun (Saxophon) und Markus Traurig (Percussion) begeisterte er Kinder und Eltern, unter anderem mit dem schwungvoll hingelegten Jazz-Pop-Song „Ain‘t She Sweet“. Wie die Vorsitzende Nanna Gehrke-Hagel berichtete, hat der Förderverein das voluminöse Instrument für 2150 Euro angeschafft. „Ohne Bass geht nichts“, warb Horvath für das Instrument. Orchester, Big Band, Volksmusik, Kammermusik: Alle seien auf den Kontrabass angewiesen.

Beim Tag der offenen Tür zeigte sich: Nach dreijähriger Pause kehrt wieder Leben ein. Im Pausenhof wurden Getränke angeboten, ein Infostand mit Luftballons war aufgebaut, aus dem Schulhaus drangen Klänge von Gitarren, Blasinstrumenten, Akkordeon und Geigen. „Durch Corona lag alles brach“, erinnerte sich Brigit von Rhein vom Förderverein. So auch der „Sommernachtstraum“ im Gautinger Schlosspark, den der frühere Musikschulleiter Christian Hiesel-Schill initiiert hatte.

Wie Schulleiterin Denise Kirschke erläuterte, werden derzeit etwa 700 Kinder an der Musikschule Gauting-Stockdorf unterrichtet. Die Eltern zahlen außer Gebühren auch Beiträge an den Förderverein. Der neue Kontrabass biete den großen Vorteil, dass das Schleppen des Instruments oder Fahrten mit dem Elterntaxi entfallen. Die Kinder interessierten sich jedenfalls sehr für das Instrument. Enna (11) intonierte auf der G-Saite ein „Happy Birthday“. Und Lorenz (8) war hingerissen, denn der Lehrer spielte extra für ihn das „Harry-Potter“-Lied. Christine Cless-Wesle