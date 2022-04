Fürs Leben und die Natur lernen: Schüler pflanzen Naschhecke

Teilen

Der Umwelt zuliebe: Eine Naschhecke haben Schülern der Klasse 1/2 gepflanzt, Schüler der 3a bastelten Insektenhotels. Die Stockdorfer Grundschüler wurden von Johannes Roth (Bauhof), Michaela Thiel (Umweltbeauftragte der Gemeinde), Christine Frank (Lehrerin) und Babett Bauer (Schulleiterin und Lehrerin der Klasse 1/2a)´unterstützt (v.l.). © Dagmar Rutt

Die Grundschule Stockdorf hat bald eine Naschhecke. Als Teil eines bayernweiten Projekts wurde sie diese Woche angepflanzt – und war nicht das einzige Umweltthema.

Stockdorf – Mit Feuereifer dabei waren die 250 Kinder der Stockdorfer Grundschule bei der bayernweiten Projektwoche „Alltagskompetenzen –für das Leben lernen wir“ – darüber freute sich gestern Rektorin Babette Bauer. Die Gemeinde hat Aktionen beigesteuert, erklärte die Gautinger Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel zum Hintergrund. Eine davon: Mit Bauhofleiter Johannes Roth haben Erstklässler den Pausenhofbereich gegenüber vom abgeholzten, kahlen Würm-Damm mit einer Naschhecke neu bepflanzt. Passend zu dieser Aktion präsentierten die Kinder der Klasse 3a gestern ihre aus Recyclingmaterial, aus Konservendosen und Tontöpfen gebastelten Insektenhotels.

Gewusel herrschte auf dem Pausenhof der Stockdorfer Grundschule an der Würm: „Wir sammeln gerade Müll“, erzählt Emilia (7). Geschützt mit Handschuhen, werfen die Mädchen und Buben aus der Klasse 1a achtlos weggeworfene Plastik-Utensilien in den Sack. Ein Bub findet sogar eine Pfandflasche auf dem Pausenhof. Ergänzend hat bereits ein Vertreter des Kommunalunternehmens AWISTA die Grundschüler über Mülltrennung informiert, erklärt Rektorin Babette Bauer. Auch Kochen samt klimaneutralem Einkauf stand auf dem Programm, ebenso ein Antimobbing-Training fürs soziale Miteinander. Höhepunkt der Projektwoche „Alltagkompetenzen“ war die Pflanzaktion: Am Würmufer pflanzte Bauhofleiter und Gärtnermeister Johannes Roth mit Erstklässlern sowie den Mädchen und Buben der jahrgangsgemischten Stockdorfer Klasse 1/2 am Dienstag eine heimische Naschhecke – auch als Sichtschutz. Denn die Bäume und Sträucher auf dem gegenüberliegenden Würmdamm mussten 2020 abgeholzt werden (wir berichteten). Seither blicken Kinder und Lehrkräfte vom Schulhof direkt auf die stark befahrene Staatsstraße, entsprechend ist auch der Verkehrslärm. Am Rand des Pausenhofs hatte der Bauhofleiter zunächst Pflanzlöcher gegraben, erläuterte Michaela Thiel. Die Kinder durften dann die einheimischen Sträucher setzen: Stachel-, rote, weiße und schwarze Johannisbeeren zum Naschen, aber auch Felsenbirne, Brom- und Himbeere, Sanddorn, schwarze und weiße Tafeltrauben, Kornellkirsche und Cranberrys nebst Säulen-Apfelbaum. Es sei wichtig gewesen, den Kindern heimische Gehölze nahezubringen, „von denen die Früchte auch direkt vom Strauch gegessen werden können“, betonte Thiel. Passend zur Pflanzaktion bastelten die Kinder Nistkästen für Wildbienen – denn „ohne die Insekten wird die Naschhecke nicht bestäubt und ohne die heimischen Gehölze hätten die Vögel keine Nahrungsgrundlage und keine Lebensstätten“, erläutert die Naturschutzbeauftragte. Als Anschauungsmaterial hatte sie ein Schächtelchen mit krabbelnden kleinen Kokons dabei. In Nisthilfen – unter anderem aus Papphülsen – entwickeln sich die Kokons zu roten Mauerbienen. Kein Wunder also, wenn‘s demnächst in Gärten wieder so richtig kreucht und fleucht: Die Mädchen und Buben durften ihre selbst gebastelten Insektenhotels mit nach Hause nehmen. cc