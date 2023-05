Realschule Gauting: „Game of Tones“ feiert umjubelte Premiere

Die Aula wird zur Musical-Bühne: Über 30 Schülerinnen und Schüler wirken als Darsteller mit, dazu die Tanz-AG, das Schulorchester, ein Lehrerchor und ein großes Technik-Team, auch mit ehemaligen Gautinger Realschülern. © Dagmar Rutt

Vor 500 Zuschauern haben Gautinger Realschüler die Premiere von „Games of Tones“ gefeiert. Der Jubel in der Aula war groß.

Gauting – Ihr ganzes Herzblut steckte Musiklehrerin Marie-Louise Dietsch in die Musical-Aufführung „Game of Tones“. Nun fand am Mittwochabend mit coronabedingt dreijähriger Verspätung endlich die Premiere statt. In der mit 500 Zuschauern voll besetzten Realschul-Aula brachten 30 Schülerinnen und Schüler, die Tanz-AG der Schule sowie eine schuleigene Band eine faszinierende Show auf die Bühne. Die Rollen waren den Schülerinnen und Schülern auf den Leib geschrieben.

„Nächster Halt Gauting“ heißt es zu Beginn in der Film-Sequenz auf der Leinwand: Schülerin Clara Schumann, gespielt von Marie Wirtz (15), ist „die Neue“, die gerade mit der S-Bahn ankommt – und bald die Streberclique anführt. Den Gegenpart „Johann Bach“, der die schwarz gekleideten „Coolen“ in der Klasse anführt, spielte Emilian Detig überzeugend.

Versöhnung zwischen verfeindeten Cliquen

Szenenwechsel: Auf der Bühne lehrt Pädagoge Daniel Pollinger die beiden verfeindeten Cliquen die Grundlagen der Romantik „mit dem Ideal des Träumers“, Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt – mit der romantischen Musik als Vermittlerin zwischen den Kulturen. Doch die beiden Cliquen auf der Bühne bekriegen sich trotzdem: „Ihr seid solche Loser“ maulen die Streber. „Wir haben eure Sprüche so satt, machen euch platt“, parieren die Schwarzgekleideten. Zum Sound mit Percussion legen die verfeindeten Gruppen einen perfekt einstudierten Tanz hin.

„Jeder spielt nur eine Rolle: Warum können sich denn nicht alle vertragen?“ fragt Clara – und singt mit ihrer vollen Stimme ein astreines Solo: „Ich will endlich wieder Frieden.“ Stürmischer Beifall brandet danach durch die Schul-Aula. Und die Idee, wie sich die beiden verfeindeten Cliquen durch Musik wieder versöhnen sollen, ist geboren: Nämlich durch den großen Song-Contest „Game of Tones.“ Der große Schülerchor singt zur mitreißenden Bandbegleitung „Wir steigen zusammen ein, fahren zusammen los“. Großes Juhu schallt durch die Aula.

Nächste Szene: Auf dem Bahnsteig rempelt ein schwarz gekleideter „Cooler“ Protagonistin Clara von den Strebern um. Danach outen sich Clara und Johann in einer romantischen Liebesszene als Paar, mit dem Song: „Niemand hat mich je so angesehen.“ Parallel dazu bieten eine Schülerin und ein Schüler hinterm weißen Laken einen hervorragend choreografierten Schattentanz mit Hebefiguren.

Sonderapplaus gibt es nach der Pause für das von Manuela Fürnrieder geleitete Schulorchester, aber auch für den köstlichen Auftritt der Girl-Group „Hot and Spicy“ beim Contest. Geradezu überschäumend wird die Stimmung, als ein junger Kollege mit Bauchattrappe als Schulleiter Manfred Jahreis in der Contest-Jury auftritt. Im Nebel der professionell ausgeleuchteten Bühne legen Victoria Reden und Paula Marinovic einen perfekten Jazz-Dance hin.

Nach dem Lehrerchor-Song „Summer dreams“ und dem finalen gemeinsamen Lied „Ein Hoch auf uns, auf das, was uns vereint“ der gesamten „Game of Tones“-Crew bleibt kein Wunsch mehr offen: Nicht enden wollender Applaus, Juhu-Rufe schallen durch die Gautinger Realschul-Aula, die für die Aufführung mit einem Transparent kurzfristig zur „Royal Jahreis Musical Hall“ umgetauft worden war. Eine zu Tränen gerührte Marie-Louise Dietsch dankt dann einer langen Liste ihren jungen Darstellerinnen und Darstellern, ihren Kollegen, aber auch Ehemaligen, die sich im Technikteam engagiert haben. Christine Cless-Wesle