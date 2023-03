Gautinger SC verkauft seinen alten Hallenboden stückweise

Von: Volker Ufertinger

Hat die besten Zeiten hinter sich: Der Hallenboden ist über fünf Jahrzehnte stark beansprucht worden. Jetzt wird er quadratmeterweise verkauft. © Gautinger SC

Die Halle des Gautinger SC bekommt demnächst einen neuen Belag. Wer will, kann ein Stück davon kaufen - wegen der schönen Erinnerungen.

Gauting – Am 1. September 1966 wurde die Sporthalle an der Leutstettener Straße offiziell eingeweiht. Viele Gautinger haben seitdem ihre ersten sportlichen Schritte – sei es beim Turnen, Fuß- oder Handball, Tischtennis oder Badminton – auf eben diesem Hallenboden gemacht. Auch unzählige Feste sind auf dem grünlichen Parkett gefeiert worden. „Der Hallenboden gehört für Sportler zu Gauting wie die Reismühle oder das E-Werk am Hauptplatz“, sagt Vorsitzende Elisabeth Wetlitzky.

Der neue Boden kostet über 100.000 Euro

Im April wird nun der alte Belag durch einen neuen ersetzt. Das ist überfällig, findet die Vorsitzende. „Er ist jetzt wirklich dran.“ Die Kostensteigerung der vergangenen Jahre schlagen auch in diesem Fall voll durch: Hätte es im Jahr 2019 noch 75 000 Euro gekostet, sind es jetzt 105 000 Euro – zuzüglich Markierungsarbeiten und Ähnliches. Der Bayerische Landessportverband (BLSV) übernimmt 20 Prozent, auch die Gemeinde beteiligt sich.

Auf die Idee, den alten Boden zu versteigern, hat den Verein der BLSV-Kreisvorsitzende Walter Moser gebracht. Er wollte wegen vieler schöner Erinnerungen ein Stück behalten, es in Acryl gießen und auf seinen Schreibtisch stellen. „Da haben wir uns gedacht, vielleicht ist das ja etwas für jedermann“, erinnert sich Wetlitzky. Wie groß die Nachfrage sein wird, darüber wagt sie keine Prognose. „Ich nehme an, das ist eher eine Liebhaberei.“ Wenn in den Osterferien der alte Belag rausgerissen wird, bleibt eine Bahn dem edlen Zweck vorbehalten.

Die Spielregeln sind ganz einfach: Jeder, der einen oder mehrere Quadratmeter erwerben will, meldet sich mit seinem Gebot je Quadratmeter in der Geschäftsstelle unter der Mail-Adresse : gs@gautinger-sc.de, Stichwort Hallenboden. Sonderwünsche sind dem Verein jederzeit willkommen.

