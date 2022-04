Geburtstagsfeier mit „Herr Corona“: Gautingerin Barbara Rauch mit Kinderbuch

bei Felix Neureuther im Buchregal

Ein Kinderbuch über ein besonderes Ereignis während der Corona-Pandemie, das hat die Gautinger Autorin Barbara Rauch nun im Selbstverlag herausgebracht. Mit Witz und Illustrationen beschreibt sie den Geburtstag ihrer Tochter. Bei Felix Neureuther steht die Lektüre bereits im Regal.

Gauting – Weil sie es ihren Töchtern versprochen hatte, hat die Gautinger Autorin Barbara Rauch (43) gerade ein fantasievolles Bilderbuch im Selbstverlag veröffentlicht: Die mit Witz gezeichneten Illustrationen zu „Herr Corona und der Geburtstag“ stammen von ihrer Freundin, der Grafikerin Yenny Heitzig-Lorenz (40).

Auf dem poolblauen Cover prangt ein grinsendes Männchen mit dem Riesen-Wuschelkopf des Coronavirus. Denn „Herr Corona“ bestimmte im ersten Lockdown 2020 unser aller Alltag, aber vor allem den Geburtstag ihrer ältesten Tochter, erzählt Barbara Rauch. Am 6. Mai wurde Annelie damals gerade fünf Jahre alt. Im Bilderbuch heißt die kleine Heldin mit dem braunen Pferdeschwanz deshalb „Anni“. Trotz „Herrn Corona“ will das Kind seinen Geburtstag feiern. Die im Bilderbuch abgebildete große Bleistiftzeichnung des lachenden „Herrn Corona“ mit dem großen Wuschelhaar-Kopf stramme tatsächlich von ihrer Tochter Annelie, so Rauch. Und auch die gesamte Geschichte habe sich bei der Autorin zuhause so zugetragen, wie im Buch beschrieben. „Wenn wir an deinem Geburtstag wegen Corona keine Gäste im Haus empfangen dürfen, dann eben vor dem Haus. Und damit wir die Regeln einhalten können“, schreibt die Mama.

Bei Skirennläufer Felix Neureuther hat „Herr Corona“ bereits einen Ehrenplatz im Regal

Um die AHA-Abstandsregeln einzuhalten, kamen die Geburtstagsgäste einzeln nacheinander. Und die verpackten Geschenke landeten neben dem grinsenden „Herrn Corona“ auf dem Müllhäusl. Doch trotz „Herrn Corona“ hatte die von den Eltern zitierte Dame „Frau Erwartungshaltung“ keine Chance, die Stimmung zu ruinieren. Noch vor dem Einschlafen flüstert die trotz „Herrn Corona“ völlig überglückliche Anni ihren Eltern zu: „Mama, Papa, auch wenn mich meine Gäste heute nicht gedrückt haben, fühlte ich mich den ganzen Tag fest umarmt! Ich habe euch schrecklich lieb.“

Das humorvolle, beflügelnde Bilderbuch „Herr Corona…“ haben Autorin Barbara Rauch und Grafikerin Yenny Heitzig-Lorenz im Eigenverlag publiziert. Denn für den Titel fand sich auf die Schnelle kein Verlag. Doch jedes Kind, das im Lockdown eingeschult, Kommunion oder eben Geburtstag feierte, sei Zeitzeuge der Pandemie, erklärt Zweifach-Mama Rauch. Deshalb habe sie ihr Versprechen an ihre beiden Töchter eingelöst – und mit ihrer Freundin Yenny Heitzig-Lorenz dieses Bilderbuch veröffentlicht.

„Das Buch ,Herr Corona’ für Tochter, Mädchen, Schwester, Freundin, Sturkopf, Chaosqueen, Prinzessin, Schlafräuber und Wutbürgerin ist für 15 Euro im Buchhandel erhältlich. Rauch bietet auch Vorlesestunden in Kitas an. Beim bekannten Kinderbuch-Autor und Skirennläufer Felix Neureuther hat „Herr Corona“ bereits einen Ehrenplatz im Regal beweist Rauch mit der handschriftlichen Widmung. Und auch auf der Social-Media-Plattform Instagram hat das Buch schon die ersten Follower. cc