Holz, Klinker und blickdichte Balkone

Die Gemeinde Gauting lädt zur Bürgerbeteiligung über den Neubau auf dem alten Grundschulgelände ein.

Gauting – Endspurt bei Planungen für die drei Wohn- und Geschäftshäuser auf dem ehemaligen Grundschulareal am Gautinger Bahnhof: Unter dem Motto „Ihre Meinung ist gefragt!“ lädt die Gemeinde alle Interessierten zur Bürgerbeteiligung über die Fassadengestaltung ein. Treffpunkt dazu ist am Mittwoch, 23. Januar, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr das Gautinger Rathausfoyer. Doch noch fehlt die Baugenehmigung seitens des Landratsamtes.

Ein Riss ging im Vorjahr durch Gauting: Beim Bürger- und Ratsbegehren zur Zukunft des ehemaligen Grundschulareals prallten die Fronten aufeinander. Letztlich stimmte eine Zwei-Drittel-Mehrheit beim Bürgerentscheid am 15. April gegen das Bürgerbegehren „Keine Baukolosse in Gauting“ und für das Ratsbegehren. Seither geht es mit dem „Vorhaben bezogenen Bebauungsplan“ zügig voran.

Bei der Bürgerbeteiligung am 23. Januar „geht es grundsätzlich nur noch um die Fassadengestaltung“, betont Architekt Johannes Pohl, Geschäftsführer des Grundstückskäufers und Bauherrn Sontowski & Partner. Denn die Grundsatzentscheidung über die Gebäude ist lange gefallen: Über einem durchgängiges Sockelgeschoss mit Einzelhandel, Tiefgarage und oberirdischem Kundenparkplatz entstehen drei vierstöckige Wohngebäude mit 52 unterschiedlich großen Mietappartements. Die Tiefgarage mit 94 Stellplätzen wird über die Ammerseestraße angefahren. Über diese Zufahrt soll auch das geplante doppelstöckige Parkdeck auf dem noch ebenerdigen Park & Ride-Platz angesteuert werden.

Bei der Bürgerbeteiligung werden für die Fassade der drei Komplexe drei Varianten vorgestellt, erklärte Pohl auf Anfrage. Neben Holzschiebeläden werde Architekt Tobias Bünemann verschiedene Materialien wie Holz und die Farbgestaltung in Erdtönen präsentieren. Die Wohngebäude sollten auf einem Steinsockel ruhen, sagt der Sontowski-Geschäftsführer. Angedacht sei, Klinker zu verbauen – wie ursprünglich im historischen Bahnhof nebenan. Wie von Gautingern, aber auch der Bauverwaltung gewünscht, würden die Balkone nicht transparent gestaltet. Negativ-Beispiel sind für viele die transparenten Balkone am Edeka-Komplex am Hauptplatz.

„Die Genehmigung des Landratsamts steht noch aus“, räumt Johannes Pohl ein. Denn die Behörde habe noch „Kleinigkeiten“ an Unterlagen nachgefordert. „Ende Januar, Anfang Februar“ könne man aber voraussichtlich loslegen, sagt der Geschäftsführer. Im ersten Schritt werde noch der Rest, also der Keller der alten Schule, abgebrochen. Der Hochbau soll im Juli starten. Der Neubaukomplex wird voraussichtlich nach 18 bis 20 Monaten fertig, also im Frühjahr 2021.

