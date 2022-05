Glasfaseranschluss für fünf Gautinger Schulen geplant

Von: Laura Forster

Glasfaser soll die Schüler in Gauting mit schnellem Internet versorgen. © Sina Schuldt/dpa

Das Internet an fünf Schulen in Gauting könnte sich bald deutlich verbessern. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend eine Glasfaseranbindung beschlossen. Voraussetzung: Der Staat fördert das kostenintensive Vorhaben an den Schulen.

Gauting – Die Corona-Pandemie hat es deutlich und schonungslos gezeigt: Die digitale Infrastruktur an bayerischen Schulen ist in den meisten Fällen unzureichend, das Internet zu schlecht und die technischen Mittel fehlen. In Gauting, in vielen Bereich gut ausgestattet, soll sich die Internet-Geschwindigkeit nun ändern. Die Gemeinderäte haben in der Sitzung am Dienstag über einen Glasfaseranschluss der Schulen Otto-von-Taube-Gymnasium, Paul-Hey-Mittelschule, Josef-Dosch-Grundschule an der Ammerseestraße und an der Schulstraße und Grundschule an der Würm in Stockdorf abgestimmt.

Derzeit läuft ein Förderprogramm des Freistaats zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen an öffentlichen Schulen. Dieses endet jedoch am 31. Dezember, deshalb hat die Gemeinde bei verschiedenen Anbietern nach Angeboten für die fünf Schulen gefragt. „Wir haben mehrere angeschrieben. Leider haben wir nur von einem Anbieter eine Antwort bekommen“, sagte Andreas Hecker, IT-Beauftragter der Gemeinde. Dieses erfülle jedoch die Förder- und Leistungsanforderungen, das hat laut Beschlussvorlage ein Planungsbüro geprüft.

Freistaat Bayern fördert Glasfaser an öffentlichen Schulen mit bis zu 50.000 Euro

Die Fördermittel des Freistaats liegen pro Schule bei maximal 50 000 Euro. Mit einem Netto-Eigenanteil der Gemeinde Gauting in Höhe von insgesamt rund 130 000 Euro könnte die Glasfaseranbindung realisiert werden – „und damit die Effizienz der bereits vorhandenen digitalen Ausstattung an den Schulen erheblich verbessert werden“, schreibt die Verwaltung in der Vorlage.

Die Umsetzung der Glasfaseranschlüsse für die Schulen dauert laut Gemeinde 60 Wochen, das bedeutet, dass die Haushaltsmittel frühestens Ende 2023 beziehungsweise in 2024 benötigt werden. In den kommenden Tagen will die Gemeinde mit dem Angebot die Fördermittel beantragen. „Damm kommt das Thema wieder in den Gemeinderat“, sagte Hecker. lf