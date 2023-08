Bürger ekeln sich vor dem Gautinger Bahnhof - Grüne rufen zum Ramadama auf

Von: Volker Ufertinger

So geht’s nicht weiter: Helga Forneck hat der Bahn eine lange Mängelliste geschrieben, was den Gautinger Bahnhof betrifft. Eine Antwort bekam sie bisher nicht. © andrea jaksch

Helga Forneck ist entsetzt über die Zustände am Gautinger Bahnhof. Zusammen mit dem Ortsverband der Grünen ruft sie zu einem Ramadama auf.

Gauting – Helga Forneck nutzt den Gautinger Bahnhof schon sehr lange. Früher pendelte sie zur Arbeit nach München. Jetzt, als Rentnerin, fährt sie zusammen mit ihrem Mann mit dem 49-Euro-Ticke regelmäßig in die Landeshauptstadt. „Wie das Gebäude im Lauf der Zeit verwahrlost und heruntergekommen ist, war deutlich zu erkennen“, sagt sie. Ihr Urteil fällt vernichtend aus. „Der Gautinger Bahnhof ist in einem erbärmlichen Zustand. Er ist ekelhaft verschmutzt.“ Sie hat sogar schon überlegt, das Gesundheitsamt einzuschalten. „Es würde mich nicht wundern, wenn schon Ratten da wären.“

Kürzlich war sie mit ihrer Geduld am Ende und verfasste eine Mail an das Kundenmanagement der Bahn. Dort beschrieb sie die Missstände und hängte zum Beweis Fotos an. So monierte die Gautingerin, dass es in der Unterführung häufig nach Urin riecht. Der Zugang sowie die Treppen und die Unterführung seien dauerhaft verschmutzt und mit Kaugummi verklebt. Nicht selten lägen auch zerbrochene Glasflaschen herum. Als „eklig“ beschrieb sie in ihrer Nachricht an die Bahn insbesondere die Aufzüge, in denen nicht nur Unrat liegt, sondern oft auch Pinkellachen stehen. „Als älterer Mensch mit Gepäck ist man auf die Aufzüge angewiesen. Ich nehme oft ein Taschentuch, um den Knopf zu drücken.“ Auf diese Mail passierte – nichts. Die Bahn schwieg bisher zu dem Thema, es gab keine Reaktion.

Nun will Helga Forneck das Thema aber nicht auf sich beruhen lassen. „Ich lasse nicht locker“, verspricht sie. Deshalb wandte sie sich an den Ortsverband der Grünen, der das Thema aufgriff. „Der Gautinger Bahnhof ist ein Hotspot mit Tendenz zur Verwahrlosung und ein ständiges Ärgernis“, so Ortsvorsitzender Heiko Braun. „Eine gemeinsame Verkehrswende schaffen wir nur, wenn der Bahnhof ein Ort ist, der dazu einlädt, auf das Auto zu verzichten.“ Deshalb haben Forneck und Braun einen Cleanup-Day ins Auge gefasst. Dieser soll am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr stattfinden. „Eingeladen ist jeder, der Hand anlegen möchte“, so Braun.

Auch im Gautinger Gemeinderat ist immer wieder vom Zustand des Bahnhofs. Zuletzt hatte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger im Frühjahr aus einem Brief zitiert, den ihr der Konzernbevollmächtigte der Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel, zu diesem Thema geschrieben hat. Demnach sei das Grundproblem weniger der Schmutz als vielmehr die Feuchtigkeit, die eine „Kelleratmosphäre“ entstehen lasse, vor allem bei mehrtägigem Regen. Putzkolonnen würden regelmäßig durchgehen, morgens sei alles in Ordnung. Eine Sanierung sei für 2027 geplant.

So lange will Helga Forneck aber nicht warten. „Und was machen wir bis dahin?“, fragt sie. Außerdem hat sie ihre Zweifel, ob die Sanierung kommt. „Wir wissen doch alle, dass es an Geld fehlt. Nein, wir müssen jetzt was tun.“