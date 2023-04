Grüne wenden sich gegen Gewerbegebiet am Gautinger Feld

Nach Vorstoß von Dr. Jürgen Schade

Bekanntlich will die Gemeinde auf dem „Gautinger Feld“ Gewerbe ansiedeln. Die Grünen lehnen das wegen des zu erwartenden Verkehrs ab.

Gauting – „Heute geht’s ans Eingemachte“, sagte der langjährige Gautinger Gemeinderat Prof. Dr. Jürgen Schade (80) bei der Versammlung der Gautinger Grünen am Montag im Bosco. Der ehemalige Leiter des Deutschen Patent- und Markenamts nahm das geplante Gewerbegebiet „Gautinger Feld“ westlich des Asklepiosklinik-Areals in den Blick. „Das große Problem ist dort die Verkehrserschließung“, warnte Schade bei der Erläuterung seines Antrags, mit dem sich die Mitglieder des Gemeinderats demnächst befassen sollen.

Eine zweite Umgehungsstraße ist schwer vorstellbar

Weil der zunehmende Verkehr mit der einzigen Ost-West-Achse, nämlich der Bahnhofstraße Gauting, in der hügeligen Würmtalgemeinde bewältigt werden müsse, lehne er das Zehn-Hektar-Gewerbegebiet „Gautinger Feld“ grundsätzlich ab. Abgesehen vom Flächenfraß fehle dort die Anbindung ans Schienennetz, argumentierte der Grüne. Die unausweichliche Folge wären Zusatz-/Schwerlast-Verkehr in Gauting mit Villenkolonie sowie im verkehrsberuhigten Dorf Unterbrunn.

Eine zweite Ortsumgehung Unterbrunn werde der Freistaat nicht zahlen und sei aus ökologischen und finanziellen Gründen abzulehnen. An der klammen Kommune Gauting bliebe mit Grunderwerb „ein zweistelliger“ Millionenbetrag hängen. Stattdessen solle das „Gautinger Feld“ für Energie wie Fotovoltaik mit Bürgerbeteiligung genutzt werden.

Am Galileopark ist schon Fläche versiegelt

Grünen-Fraktionssprecher Dr. Matthias Ilg ergänzte, dass eines der geplanten Gautinger Gewerbegebiete „jetzt schnell kommen müsse“. Dabei erinnerte Ilg an die Firma Stanz Schmidt in Stockdorf, wo aktuell der Architektenwettbewerb läuft. Der Gemeinderat tue gut daran, sich auf die bereits versiegelten Flächen mit sechs Hektar auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen zu konzentrieren, statt im Schneckentempo zwei Gewerbegebiete parallel zu entwickeln.

Lesen Sie auch: Notinseln für Kinder abgelehnt

Einstimmig beschloss die Ortsversammlung den modifizierten Schade-Antrag an den Gautinger Gemeinderat: Statt der Überplanung des Gautinger Feldes soll das Gewerbegebiet „Galileopark“ auf gemeindeeigenen Flächen des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen „beschleunigt“ entwickelt werden. Eine zweite Ortsumgehung Unterbrunn „wird abgelehnt“, die Waldflächen im Gautinger Feld „bleiben unangetastet.“ Vorgesehen ist hingegen eine teilweise energetische Nutzung des Areals etwa mit Fotovoltaik, Geothermie mit Bürgerbeteiligung. So lautete der einstimmige Beschluss der Versammlung. Das letzte Wort jedoch hat der Gemeinderat: „Die Unterbrunner wären glücklich, wenn es so käme“, blickte Grünen-Gemeinderat Jens Rindermann voraus.