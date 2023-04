Grüne beantragen Notinseln für Kinder

Von: Volker Ufertinger

Notinseln gibt es auch schon seit einiger Zeit in Geretsried. Teilnehmende Geschäfte sind von außen klar zu erkennen. © Hermsdorf-Hiss

Um Kindern in der Gemeinde mehr Sicherheit zu bieten, wollen die Grünen das Projekt „Notinseln“ aufgreifen. Anderswo in Bayern gibt es das schon.

Gauting – Brauchen die Kinder mehr Schutz und Sicherheit? Die Grünen finden: Ja. Das war bereits das Thema beim jüngsten Onlinestammtisch. Jetzt liegt ein ausformulierter Antrag an die Gemeinde vor, wonach in der Würmtalgemeinde das Projekt Notinsel umgesetzt werden soll. Formuliert hat den Antrag Dr. Michaela Reißfelder-Zessin, zugleich Sozialreferentin im Gemeinderat.

In diesem Antrag verweist sie darauf, dass Kinder Übergriffen, Gewalt und vielen Gefahren oft schutzlos ausgeliefert sind. So hat ein Unbekannter im Herbst 2022 mehrere Kinder unabhängig voneinander auf ihrem Schulweg in Gauting angesprochen und sogar eine Mitnahme in die Schule angeboten. „Viele Eltern waren sehr besorgt und fragten in der Schule und in den Kindertagesstätten um Rat und Hilfe“ so Reißfelder-Zessin. Auch in Krailling soll es Ende März einen Vorfall gegeben haben.

230 Projekte bislang in ganz Bayern

Solchen Fällen will die Kinderschutzstiftung „Hänsel + Gretel“ entgegenwirken. 2002 gegründet, hat sie eine Initiative ins Leben gerufen, die „Kindern und Jugendlichen in großen und kleinen Not- und Gefahrensituationen Fluchtpunkte aufzeigt, in denen sie Schutz, Hilfe und Ansprechpartner finden“. Die Notinsel sei bereits in über 230 Standorten in Deutschland umgesetzt, unter anderem in Geretsried, Weilheim und Vaterstetten, so die Grünen. Das Konzept sieht vor, dass eine gemeinnützige oder städtische Einrichtung als Koordinationsstelle dient. „Einzelhandel, Banken, Apotheken, Gastronomie sowie öffentliche Einrichtungen fungieren als Notinseln, in denen Kinder in Notsituationen Hilfe suchen können.“

Der Antrag nennt drei konkrete Situationen, in denen sich die Notinsel bewähren könnte. So kann ein Kind, das den Bus verpasst hat, sich verletzt oder verlaufen hat, an den bekannten Standorten Unterstützung bekommen. Außerdem können Kinder und Eltern anhand der Notinseln den sichersten Weg zur Schule und den Freunden planen. Und: „Es spricht sich herum, dass es in Gauting viele sichere Orte gibt. Der Zusammenhalt wird gefördert. Kinder und Jugendliche und auch die Eltern fühlen sich sicherer und unterstützt.“

Was die Finanzierung angeht, trägt die Hauptkosten „Hänsel + Gretel“. Für den Standortpartner entstehen im ersten Jahr Kosten in Höhe von 750 Euro. Ab dem zweiten Jahr fällt für den Standortpartner eine jährliche Betreuungspauschale in Höhe von 175 Euro an. Hinzu kommen Material- und Druckkosten von fünf Euro pro teilnehmendem Geschäft. Für die teilnehmenden Geschäfte fallen keine Kosten oder Gebühren an. Die Grünen bieten sich an, die Finanzierung über einen Spendenaufruf zu übernehmen. Der Antrag sieht vor, dass sich die Gemeinde – konkret der Geschäftsbereich 5 für Kinder, Jugend, Schulen und Soziales – als Standortpartner zur Verfügung stellt. „Damit kann ein deutliches Zeichen gesetzt werden, dass wir die Schwächsten gemeinschaftlich einstehen“, betont Reißfelder-Zessin.