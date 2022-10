Der Grundstein für die neue Gautinger Inspektion ist gelegt - Ab Januar übernimmt die Dienststelle auch Gilching

Von: Volker Ufertinger

Gute Aussichten (v.l.): Polizeipräsident Günther Gietl, Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Dienststellenleiter Andreas Ruch. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die Polizei Gauting bekommt ein neues Domizil – und eine neue Aufgabe. Ab dem neuen Jahr wir die Inspektion auch Gilching betreuen.

Gauting – Über das Wetter kann auch die Polizei nicht bestimmen. So kam es, dass es bei der Grundsteinlegung für die neue Inspektion an der Pentenrieder Straße 1 am Montagnachmittag wie aus Kübeln schüttete. Die gute Laune konnte das niemandem verderben, schließlich war der Anlass für alle Gäste – Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Polizeipräsident Günther Gietl, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, der Gautinger Dienststellenleiter Andreas Ruch und andere mehr – sehr erfreulich. Die Eckdaten des Projekts: Massivbauweise, drei Stockwerke, 700 Quadratmeter Nutzfläche, geplante Fertigstellung Ende 2024, Baukosten 8,6 Millionen Euro. Der Architekt ist Thomas Grubert aus Penzberg.

Die alte Inspektion wurde 1937 errichtet

Die aktuelle Inspektion an der Münchner Straße 18 ist längst aus der Zeit gefallen, daraus machte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner in seiner Ansprache keinen Hehl. „Die Bausubstanz des 1937 errichteten Gebäudes, das sich die Polizei mit der Freiwilligen Feuerwehr teilt, ist dem Alter entsprechend verbraucht“, sagte er. „Hier wird eine Arbeitsumgebung geschaffen, die die Beamten motiviert und die die moderne Arbeitswelt abbildet. Alles ist maßgeschneidert auf polizeiliche Anforderungen.“

Ein nicht zu vernachlässigender Effekt besteht nach seiner Ansicht auch darin, dass mit dem neuen Gebäude die Polizei Präsenz zeigt. „Das erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger.“ Der Neubau hat beachtliche Ausmaße: Er 37 Meter lang, zwölf Meter breit, zehn Meter hoch und bildet den Auftakt für den Handwerkerhof.

Aus 30 sollen am Ende 47 Polizisten werden

Schon jetzt wird die Gautinger Inspektion, in der aktuell 30 Beamte tätig sind, sukzessive aufgestockt. Ab dem kommenden Jahr kommen fünf neue Polizisten dazu, die Stellen sind bereits bewilligt. Zugleich wird der Zuständigkeitsbereich erweitert. Ab dem 1. Januar liegt die Sachbearbeitung für die 20 000-Einwohner-Gemeinde Gilching nicht mehr bei der Inspektion Germering, sondern in Gauting. „Wir wollen die Polizeiarbeit effizienter gestalten. Dafür werden Dienst- und Landkreisgrenzen angepasst“, erklärte der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Günther Gietl.

Zur Erinnerung: Germering liegt außerhalb des Landkreises Starnberg, nämlich in Fürstenfeldbruck. Für die Bürger ändert sich dadurch laut Gietl wenig. „Nach wie vor nimmt jede Polizeidienststelle Anzeigen auf“, erklärte er. Nur die Sachbearbeitung liege dann in Gauting. Und noch etwas ist ihm wichtig zu betonen: „In Germering wird deswegen keine einzige Stelle gestrichen. Diese Sorge wird oft an uns herangetragen.“

Gilching bringt eine Verdoppelung der Einsatzzahlen mit sich

Möglich macht dies das Konzept „Bayerische Polizei 2025“, das für den Freistaat in den nächsten Jahren eine Stellenmehrung um 3500 Beamte vorsieht. Davon wird auch Gauting profitieren. Wenn die Dienststelle fertig ist – die Rede ist von Ende 2024 – sollen statt der aktuell 30 insgesamt 47 Beamte in Gauting Dienst tun. Dann kommt auch der zweitgrößte Gemeindeteil von Gauting, nämlich Stockdorf, in den Zuständigkeitsbereich der Inspektion. Bislang sorgt die Planegger Inspektion (Polizeipräsidium München) für Ruhe und Ordnung.

So soll sie einmal aussehen: Die neue Dienststelle an der Pentenrieder Straße 1 wird 37 Meter lang, zwölf Meter breit und zehn Meter hoch. © Simulation: Staatliches Bauamt Weilheim

Andreas Ruch, Dienststellenleiter in Gauting, ist froh, dass ein wenig Ordnung in die Zuständigkeiten kommt. „Bis jetzt geht es schon ein bisschen durcheinander“, sagt er. Vor der kommenden Aufgabe hat er Respekt. Er hat sich ausgerechnet, dass sich durch die Übernahme von Gilching die Einsätze und die Straftaten im Zuständigkeitsbereich verdoppeln werden. „Aber ist bin sicher, dass wir das gut bewältigen werden.“

