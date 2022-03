Betriebe auf dem Gautinger Handwerkerhof stehen in Startlöchern

Symbolischer Spatenstich auf dem Handwerkerhof: Markus Ferzandi, Claudia Ferzandi, Marco Ferzandi, Andreas Ferzandi, Dr. Jürgen Sklarek, Nadja Riffa, Kerstin Riffa, Marcus Riffa, Maximilian Inning und Holger Höfle (v.l.). Die beiden Unternehmerfamilien warten nur noch auf die Genehmigungen. © Andrea Jaksch

Die ersten beiden Betriebe, die sich auf dem Gautinger Handwerkerhof an der Ammerseestraße ansiedeln, stehen in den Startlöchern. Allerdings warten sie auf Genehmigungen.

Gauting – Auf dem Gelände des neuen Gautinger Handwerkerhofs an der Straße nach Pentenried rollte gestern der Bagger an: Vize-Bürgermeister Dr. Jürgen Sklarek und Marco Ferzandi, Geschäftsführer des gleichnamigen Gautinger Elektronik-Familienbetriebs, sowie Marcus Riffa, Eigentümer der Gautinger dynarep Electronic Vertriebs GmbH, setzten gestern den ersten Spatenstich für einen Neubau. „Wir wollten, dass unsere Handwerkerbetriebe am Ort bleiben können“, verwies Sklarek auf das Ziel des Handwerkerhofs. Auf der ehemaligen etwa 1,8 Hektar großen Wiese zwischen Ammersee- und Pentenriederstraße kommen künftig neun Betriebe unter.

Die erste Idee für das Projekt kam bereits 2015/16 in der ersten Amtszeit von Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger auf, erinnert sich Christoph Winkelkötter, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt). Zwei Jahre später begann das langwierige Planverfahren. Inzwischen seien alle neun Parzellen verkauft und notariell beurkundet, erklärte der Vize-Bürgermeister. Neun Gautinger Betriebe, die bisher im innerörtlichen Bereich neben Wohnbebauung untergebracht waren, haben dort neue Expansionsmöglichkeiten.

Gautinger Handwerksbetriebe haben Behörden-Probleme bei der Unterbringung oder mit Arbeitsverträgen von Flüchtlingen

Geschäftsführer Marco Ferzandi hat für sein Unternehmen, derzeit an der Grubmühlerfeldstraße, eine 2200 Quadratmeter große Parzelle erworben. Er erstelle darauf einen dreigeschossigen Betriebskomplex mit 1900 Quadratmeter Nutzfläche. Im Ober- und Dachgeschoss werde er zunächst auch Büroflächen an externe Nutzer vermieten, erklärt Ferzandi. Diese Flächen seien allerdings als „Puffer“ gedacht, „falls wir weiter wachsen“, sagt der Sohn des Gautinger Firmengründers Markus Ferzandi. Direkt daneben baut Marcus Riffa, Inhaber der dynarep Electronic Vertriebs GmbH, auf insgesamt 1652 Quadratmetern eine 600 Quadratmeter große Fertigungshalle. Darüber entstehen zwei Büro-Geschosse Nutzfläche, sagte Riffa. Bisher sei das Büro von dynarec in Gauting an der Kreuzstraße. Seit sieben Jahren habe er für seine elektronische und elektrische Baufertigung eine Lagerhalle in Gilching angemietet, doch das Lager platze bereits „aus allen Nähten“. Spätestens im Dezember müsse er in Gilching raus, erklärte der Chef von zwölf Mitarbeitern. Deshalb warte er jetzt dringlichst auf die finale Baugenehmigung. Ebenso sein Nachbar Marco Ferzandi: „Anfang April wollen wir mit dem Aushub für die Unterkellerung beginnen.“

Beide Gautinger Handwerksbetriebe haben Behörden-Probleme bei der Unterbringung oder mit Arbeitsverträgen von Flüchtlingen. Er beschäftige einen „sehr gut integrierten“ Somalier mit begrenzter Arbeitserlaubnis, der jeden Tag eine dreiviertel Stunde ins Würmtal anreisen müsse, berichtete Ferzandi. Und er einen Nigerianer, den er „mit Mühe“ inzwischen in Unterbrunn untergebracht habe, ergänzte Riffa – „der beste Lager-Mitarbeiter“. Winkelkötter sicherte den beiden Handwerksbetrieben seine Unterstützung bei diesen Problemen zu, ebenso bei der Beschleunigung der Baugenehmigung. CHRISTINE CLESS-WESLE