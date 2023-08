„Gauting hilft“ sucht dringend Helfer

Das Team von „Gauting hilft“ (hinten v.l.): Dr. Johannes Schmoeckel, Dr. Peter Spaich, Dr. Klaus Wagner, Sevin Ulukut, Sebastian Fuchsberger, Joachim Heinzelmann sowie (vorne v.l.) Karina Miersch, Ursula Petri, Ulla Ottmar, Reinhard Rupprecht, Barbara Weisser, Ulrike Jung, Dr. Ekkehard Knobloch, Eva Maria Seit , Eva Fuchsberger und Barbara Leise. © privat

Fahrdienste, Einkaufshilfe, Unterstützung am Computer: Die 40 Freiwilligen von „Gauting hilft“ tun das Möglichste, damit ältere Menschen im eigenen Umfeld bleiben können. Weil der Bedarf steigt, suchen sie weitere Helfer.

Gauting – Dringend sucht die vom Gautinger Seniorenbeirat initiierte Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“, die am Mehrgenerationen-Campus (MGC) Gauting des BRK angesiedelt ist, weitere Ehrenamtliche. Das betont Vorsitzender Dr. Klaus Wagner auf Anfrage des Starnberger Merkur. Derzeit habe „Gauting hilft“ 40 Freiwillige, die Fahrdienste zum Arzt übernehmen, Einkaufs- oder PC-Hilfen anbieten. Doch die Zahl der Gautinger Senioren mit Mobilitätseinschränkungen wachse stetig. „Wir suchen dringend Helfer“, so Wagner, der gemeinsam mit Dr. Johannes Schmoeckel die Nachbarschaftshilfe aus der Taufe gehoben hat. „Wir wollen hilfsbedürftigen, vor allem älteren Menschen, das Weiterleben im eigenen häuslichen Umfeld ermöglichen, indem wir Hilfe bei der Bewältigung des immer beschwerlicher werdenden Alltags leisten.“

Dieses Ziel zu erreichen, werde immer schwieriger. „Immer mehr alte Leute am Ort wenden sich an uns“, so Wagner. „Aber auch deren Kinder, die selbst schon zwischen 50 und 60 Jahre alt sind.“ Die Anzahl der über 70-Jährigen in Gauting nehme wie in ganz Deutschland kontinuierlich zu. „Und die Zahl der momentan 40 Helferinnen und Helfer, die regelmäßig im Einsatz sind, reicht nicht mehr aus.“

Vor kurzem hat es „Gauting hilft“ mit einem Aufruf auf Facebook versucht. „Der Erfolg war nicht so groß wie erhofft“, sagt Sevin Ulukut. Der ehemalige IT-Manager bietet ehrenamtliche PC-, Tablet- und Smartphone-Hilfen für Senioren an und ist für die Digitalisierung zuständig. Nach dem Aufruf, von dem man sich fünf oder sechs neue Mitstreiter erhofft habe, sei lediglich eine Person neu ins Helferteam gekommen. Das habe auch damit zu tun, dass die Ehrenamtlichen, die Einkaufs- oder Fahrdienste für Senioren übernehmen sollen, pro Einsatz mindestens eine bis eineinhalb Stunden Zeit mitbringen müssen. „Man darf auch nicht vergessen, dass die älteren Leute meist alleine leben und einsam sind.“ Auch ihre Kinder und Enkel, die oft nicht im Ort leben, kümmern sich häufig nur wenig. „Diese Menschen brauchen jemanden, der ihnen zuhört“, weiß Ulukut aus Erfahrung.

Ehrenamtliche vor allem für Fahrdienste gefragt

Eine großes Thema bei den älteren Gautingern sei die „eingeschränkte Mobilität“, betont Koordinator Wagner. Deshalb seien vor allem Ehrenamtliche für Fahrdienste gefragt. „Die meisten Bürger über 70 Jahren können oder wollen nicht mehr Auto fahren“, so Wagner. „Gauting hilft“ habe aber auch Klienten, die das Haus nicht mehr verlassen können. Mit BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang habe er deshalb das Mobilitätskonzept im Mehrgenerationen Campus erarbeitet. Ein Fahrzeug, das Behinderte mit Rollstuhl befördern kann, werde gerade umgerüstet.

Wer die Nachbarschaftshilfe unterstützen will, wendet sich an Dr. Klaus Wagner unter der Telefonnummer (0 81 51) 26 02 44 35 oder per E-Mail an gautinghilft@brk-starnberg.de. (cc)