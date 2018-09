Hoher Schaden durch Graffiti

Etwa 10000 Euro Sachschaden sind auf dem Schulcampus in Gauting entstanden: Vandalen haben dort herumgeschmiert.

Gauting - Erneut haben Vandalen auf dem Schulcampus in Gauting ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, besprühten bisher unbekannte Täter laut Polizei verschiedene Wände und Fenster an der Realschule und am Gymnasium unter anderem mit folgenden Schriftzügen: „Hobbies“, „Kalle flieg mal nach Malle“, „This is a place for crazy people“ und „187“. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Polizei besucht Zeugen: (089) 8 93 13 30.

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul