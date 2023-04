„1 x 1 der Sterbehilfe“: Neues Buch aus Gauting klärt über ein wichtiges Thema auf

Erfahrene Hospizhelferin: Marion Jettenberger, die meist mit ihren Therapiehunden Piccolino (l.) und Pepe unterwegs ist, hat das Buch „1 x 1 der Sterbebegleitung“ geschrieben. © Cless-Wesle

Marion Jettenberger, Koordinatorin des Hospizdienstes, hat viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben.

Gauting – „Wie erkennen wir, dass es nun wirklich zu Ende geht?“ Oder auch: „Ich habe sowas noch nie erlebt, was kann ich tun?“ Das sind die Fragen, die Angehörige von Sterbenden stellen. Marion Jettenberger (41), Palliativfachkraft und Koordinatorin beim Ambulanten Hospizdienst Gauting, hat sie schon oft gehört und deshalb einen Ratgeber „1 x 1 der Sterbebegleitung“ verfasst. Durch Corona, aber auch durch die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge steht sie mit ihren 40 Ehrenamtlichen nun vor ganz neuen Herausforderungen.

Die Hospizhelferin, die immer mit ihren Therapiebegleithunden Piccolino und Pepe unterwegs ist, findet die weit verbreitete Unwissenheit bei den letzten Dingen eigentlich erstaunlich. „Wir wissen alle so viel über Erste Hilfe. Das lernen wir in der Schule, in Sportvereinen oder spätestens beim Führerschein“, sagt sie. „Aber über die letzte Hilfe am Lebensende wissen wir wenig.“ In ihrem neuen Ratgeber findet man Hinweise darauf, wie man Betroffenen am Ende des Lebens beistehen kann. In Schulungen, die sie darüber hinaus gibt, gibt sie Tipps, wie man bewusst Abschied vom Verstorbenen nehmen kann. Etwa durch das Entzünden einer Kerze mit den Worten: „Ein Licht für dich, damit du hinüber findest, damit du Ruhe und Frieden finden mögest.“ Und einer weiteren, mit den Worten: „Ein Licht für uns, die wir hier zurückbleiben, um Abschied zu nehmen, um Dich ganz gehen lassen zu können.“

„Die Kassen interessiert Trauer nicht“

In Einzelgesprächen erlebt Jettenberg immer wieder Trauernde, die sich in der Pandemie nicht von ihren Liebsten verabschieden konnten – und deshalb in psychiatrischer Traumabehandlung sind. Als Beispiel nennt die Gautinger Sterbebegleiterin die Ehefrau und Tochter eines Gautingers, der mit 50 Jahren schwer an Corona erkrankt war. Sein Zustand verschlimmerte sich, er musste beatmet werden und starb schließlich – ohne, dass er sich von seinen Angehörigen hätte verabschieden können. Die Witwe und die Tochter seien von diesem tragischen Ereignis traumatisiert und kämen zum monatlichen Trauercafé des Ambulanten Hospizdienstes, der donnerstags an der Ammerseestraße 15 stattfindet. Für die Gautingerin ist klar, dass jemand, der von einem geliebten Menschen keinen Abschied nehmen kann und der nicht begleitet wird, Gefahr läuft, depressiv zu werden. „Doch die Kassen interessiert Trauer nicht.“

Sehr beschäftigt hat sie auch der Mann aus der Ukraine, der unheilbar an Krebs erkrankt war, als er nach Gauting kam. Der 60-Jährige durfte nach dem russischen Angriffskrieg zwar ausreisen, aber Frau und Kind mussten zurückbleiben. Nach der Behandlung in der Klinik musste er zurück in die Gemeinschaftsunterkunft, „mit nichts als seinem Nachthemd auf dem Leib“. Da er immer gefroren habe, habe er sich zwei Jogginganzüge gewünscht. Geholfen werden konnte im erst durch eine Spende aus dem Topf der Ukrainehilfe. „Im Hospiz hat der Mann noch sieben Tage gut gelebt und würdig sterben können, ohne dass ihm Leute links und rechts dabei zuschauen“, so Marion Jettenberger. Über Whatsapp konnte er sich schließlich noch von Frau und Kind in der ukrainischen Heimat verabschieden.

Insgesamt hat die Gautingerin die Erfahrung gemacht, dass der Tod für viele ein Tabuthema ist. „Ich bin schon immer wieder überrascht, dass sich Menschen gar nicht damit beschäftigen“, erzählt sie. So sei sie einmal gefragt worden, als eine 101-jährige Frau im Sterben lag: „Die Mama wird doch wieder?“ Wer Hilfe braucht: Der Ambulanten Hospizdienst Gauting an der Ammerseestraße 15 ist erreichbar unter der Telefonnummer (089) 12 28 71 87. Das Buch „1 x 1 der Sterbebegleitung: Am Ende wissen, wie es geht“ von Marion Jettenberger ist für elf Euro im Buchhandel erhältlich. Christine Cless-Wesle