Gerissenes Rehkitz liegt tot auf Spazierweg in Buchendorf

Von: Volker Ufertinger

Kein schöner Anblick: Ein Foto des totem Rehkitzes, das am Wochenende in Buchendorf auf einem Spazierweg lag. © Polizei

Für Inspektionsleiter Andreas Ruch ist es eine „krasse Geschichte“: Ein Hund hat ein Rehkitz in Buchendorf getötet, der Besitzer suchte das Weite.

Buchendorf – Ein frei laufender Hund hat am vergangenen Wochenende in Buchendorf ein Rehkitz getötet. Der Kadaver des Tieres lag am Samstag mitten auf einem stark frequentierten Waldweg zwischen in Richtung Leutstetten und ins Würmtal, in der Nähe des Buchendorfer Bergs. „Ich nehme stark an, dass der Besitzer das Weite gesucht hat“, vermutet der Gautinger Inspektionsleiter Andreas Ruch. Für ihn unterliegt es keinem Zweifel, dass ein Hund der Täter gewesen sein muss. Er betont: „Wenn ein Hund in einer solchen Situation angetroffen wird, kann er von der Polizei erschossen werden, das ist vielen Hundehaltern nicht klar.“ Wenn es gelingt, den Besitzer zu überführen, droht ihm einen Anzeige wegen Wilderei und im Falle eine Verurteilung eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Ruf (089) 8 93 13 30 zu melden.

Mitte April bis Mitte Juli ist die Hauptsetzzeit für Rehkitze, daher ist momentan erhöhte Rücksichtnahme geboten. Doch Ruch weiß aus eigener Erfahrung, dass die Einsicht nicht bei allen Herrchen und Frauchen gegeben ist. „Zu viele lassen ihren Hund einfach laufen und kümmern sich nicht weiter darum, was der dann treibt.“ Gerade größere Tiere würden die Fährte aufnehmen und wären dann nicht mehr zu stoppen. Wenn Ruch zivil unterwegs ist und Hundebesitzer dazu auffordert, die Tiere an die Leine zu nehmen, stößt er häufig auf taube Ohren. „Den Leuten ist offenbar egal, was passiert.“ Von zehn Besitzern wären allenfalls eine gewissen Einsicht an den Tag legen – zu wenig, um Vorfälle wie in Buchendorf zu vermeiden. Sein Fazit: „Alle reden immer vom Wolf. Aber der Schaden, der zum Teil von unkontrollierten Hunden verursacht wird, ist auch nicht zu unterschätzen.“