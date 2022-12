Gauting Indians stecken sich hohe Ziele

Mit Elan in eine erfolgreiche Baseball-Zukunft – die neue Vorstandschaft der Gauting Indians (v.l.): Bernhard Huber, Oskar von Mosch, Christopher Howard, Holger Simonszent, Astrid Bontzek und Massimo Guarnieri. © Marc Nerzak

Die Baseballer der Gauting Indians haben eine neue Vorstandschaft gewählt. Und die nimmt sich viel vor zum Beispiel die Rückkehr der Herrenmannschaft in die 1. Bundesliga.

Gauting – Aufbruchstimmung bei den Gauting Indians. Auf der Jahreshauptversammlung stellte der in jüngster Zeit stark gewachsene Baseball-Verein mit wichtigen Entscheidungen die Weichen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins. Erster Schritt für die hoch gesteckten Ziele war die Wahl des neuen Vorstands. Dafür hat sich aus dem Kreis der engagierten Mitglieder ein Gremium, bestehend aus Vereinsgründern, langjährigen Bundesligaspielern und Baseball-Enthusiasten, zusammengefunden, die schwerpunktmäßig neben dem Breitensport als Basis die sehr erfolgreiche Jugendarbeit und die Leistung des Bundesligateams der Indians vorantreiben möchten.

Hohe Priorität besitzt die Rückkehr der Herrenmannschaft in die 1. Baseball-Bundesliga. „Um dies zu erreichen, müssen wir uns nicht nur sportlich weiterentwickeln, sondern benötigen auch einen erstligatauglichen Baseball-Park“, sagt Chefcoach Christopher Howard. Dies sei auch notwendig, um dem gestiegenen Platzbedarf der schnell wachsenden Kinder- und Jugendteams gerecht zu werden. Denn schon jetzt fehlt es an der Leutstettener Straße an dringend benötigten Trainingsflächen.

„Ohne die hervorragende Arbeit des ausscheidenden Vorstands und das überwältigende Engagement unserer Mitgliederfamilien, die Qualität unseres Trainerteams und dem Niveau, auf dem schon unsere ganz jungen Spieler sind, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Jetzt ist der richtige Moment, um nach vorne zu blicken und den Verein weiterzuentwickeln“, sagt Oskar von Mosch, der seine Baseballkarriere selbst bei den Gauting Indians begann und jahrelang in der 1. Bundesliga und der deutschen Nationalmannschaft spielte. Er übernimmt den Vorsitz bei den Indians und will sich vor allem um die Situation rund um den Gautinger Baseball-Park bemühen. Auch Bernhard Huber, selbst Gründungsmitglied und erfahrener Bundesligaspieler, kehrt zurück in den Vorstand, wo er sich um die strategische Weiterentwicklung und interne Organisation kümmert. Mit Christopher Howard, ehemaliger Nationalspieler und zuletzt Headcoach der deutschen U18-Nationalmannschaft, kehrt ein prominenter Spieler und Coach zu den Gauting Indians zurück. Er wird zukünftig die sportliche Leitung übernehmen. Holger Simonszent, ehemals Spieler und Pressesprecher der Gauting Indians, kehrt als Nachwuchscoach und Vorstand für den Bereich Public Relations & Media in die Führungsebene zurück. Astrid Bontzek, bereits seit vier Jahren Mitglied des Vorstands, verantwortet zukünftig das Ressort Merch & Events. „Wir freuen uns sehr, sie für diesen wichtigen Bereich halten zu können. Außerdem bringt sie enormes Know-how aus der bisherigen Vorstandsarbeit mit“, sagt Holger Simonszent, der zukünftig – auch in den Bereichen Merchandising und Breitensport – eng mit ihr zusammenarbeiten wird. Komplettiert wird das Vorstandsteam vom baseballbegeisterten Finanzexperten und zukünftigen Kassenwart Massimo Guarnieri, der sich zudem um die Mitgliederverwaltung kümmern wird. Als besondere Auszeichnung für seine jahrzehntelange Arbeit für die Gauting Indians wurde Andy Kalnins zum Ehrenpräsidenten ernannt. Er wird auch weiterhin den Indians mit all seiner Erfahrung zur Verfügung stehen.

Die größte Herausforderung für die Vorstandschaft neben der Platzfrage wird darin liegen, weiterhin die Ansprüche von Leistungs- und Breitensport im Baseball zu vereinen. Denn die Zahl der Spieler, die es teils schon in sehr jungen Jahren in bayerische und deutsche Auswahlteams geschafft haben, wächst stetig an. Und so gab es auch in diesem Jahr neben dem 30. Vereinsjubiläum wieder einige Titel zu feiern. „Es war eine fantastische Saison für die Indians“, so das Fazit der Verantwortlichen.