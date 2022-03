Jungpflanzen auf dem BR-Gelände

Teilen

Das letzte Wort hat am Dienstag der Gemeinderat, aber es sieht gut aus: Auf dem BR-Gelände in Buchendorf will Landschafts- und Gartenbauer Matthias Hella seinen Betrieb errichten. © Andrea Jaksch

Es hat länger gedauert, als gedacht. Nun aber ist die Ansiedlung eines Gartenbauunternehmens auf dem früheren BR-Areal in Buchendorf auf dem Weg. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat.

Buchendorf – Die Zukunft des geräumten Rundfunk-Geländes im Buchendorfer Außenbereich am Leutstettener Weg hat der Gautinger Bauausschuss mit der Einleitung des Verfahrens für die Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplan aktuell gesichert, freut sich Matthias Hella. Der bereits in Buchendorf ansässige Landschafts- und Gartenbauer will auf dem geräumten Rundfunk-Areal mit leer stehendem Haus seinen neuen Standort errichten.

Landschafts- und Gartenbauer Hella war nicht der Einzige, der sich für das großzügige Rundfunkgelände mit Wohnhaus, Nebengebäude und Mobilfunk-Sendemast interessierte. Bei der Bürgerversammlung 2020 hatte Johann Schrüfer aus Buchendorf Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger empfohlen, das leer stehende Areal des Bayerischen Rundfunks zu erwerben – und dort den Bürgertreffpunkt für die Buchendorfer einzurichten.

Doch zum Zuge kommt nun Matthias Hella (24). Vor dem Kauf des Areals müsse er dem BR allerdings die Sicherheit für ein Genehmigungsverfahren garantieren können. Denn das bisherige „Sondergebiet Bayerischer Rundfunk“ liegt im Außenbereich von Buchendorf, erklärt der Bauherr. Mangels Bestandsschutz und Privilegierung habe das Landratsamt deshalb den von Gauting befürworteten Vorbescheidsantrag für die Umnutzung des bestehenden Gebäudes in einen Standort für Garten- und Landschaftsbau mit Betriebswohnung vor zwei Jahren abgelehnt, hieß es in der Sitzungsvorlage für den Bauausschuss. Doch mit der neuen Variante „Aufstellung eines Bebauungsplans“ mit Änderung des Flächennutzungsplans rannte Hella bei den Gemeinderäten weit geöffnete Türen ein: Einmütig befürwortetes Ziel des Planverfahrens ist die Umnutzung des Geländes als Standort für die Garten- und Landschaftsbaufirma mit Betriebswohnung nebst Folienzelt für Jungpflanzen.

Mit der in Aussicht gestellten Sondernutzung ist Hella schon ein gutes Stück weiter. Je nachdem, wie rasch das Planverfahren der Behörden läuft und „die Absegnungen“ des BR über die Bühne gehen, wolle er im Herbst und Winter 2022/23 mit der Renovierung des geräumten Wohnhauses beginnen, sagt der 24-Jährige dem Starnberger Merkur. Er werde Firma und Wohnen zusammenlegen, betont der Landschaftsgärtner, der seinen Firmensitz bereits in Buchendorf hat. Über die Kosten ist ein städtebaulicher Vertrag abzuschließen.

Seine erste Gartenbaufirma hat der Familienvater bereits mit 19 Jahren gegründet. Mit seiner Frau, Ernährungsberaterin Veronika Hella, die ihr zweites Kind erwartet, freue er sich schon sehr auf den gemeinsamen Start in Buchendorf. Denn vorübergehend musste die junge Familie nach Hadorf ziehen. Das letzte Wort zum befürworteten Planverfahren hat am kommenden Dienstag, 22. März, 19.15 Uhr, der Gemeinderat. cc