Gautinger Schüler bei Kika-Quizshow: 7b will „beste Klasse Deutschlands“ werden

Von: Laura Forster

Wollen den Titel „Die beste Klasse Deutschland“ holen: die Schülerinnen und Schüler der 7b des Otto-von-Taube-Gymnasiums aus Gauting. © KIKa/steffen becker

Diesen Herbst sucht der Fernsehsender Kika zum 16. Mal die beste Klasse Deutschlands. Mit dabei ist auch die 7b des Otto-von-Taube-Gymnasiums aus Gauting. Am morgigen Freitag ab 19.30 Uhr kämpfen die Kinder gegen drei weitere Klassen um den Einzug ins Superfinale.

Gauting – Die Schülerinnen und Schüler der 7b des Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasiums zählen schon die Tage bis zur Ausstrahlung ihres großen Fernsehauftritts. Am morgigen Freitag, 28. Oktober, werden die Kinder in der Show „Die beste Klasse Deutschlands“ des Kinderkanals zu sehen sein und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Seit 14 Jahren gibt es das Kika-Format bereits. Dabei treten Schüler aus unterschiedlichen Klassen Deutschlands gegeneinander an und kämpfen um den Titel. Es werden Fragen gelöst, Experimente durchgeführt und gequizzt. Pro Staffel nehmen 16 Klassen teil. Aus jeder der vier Episoden geht ein Wochensieger hervor. Am Ende jeder Staffel gibt es eine Siegerklasse – und die will heuer die 7b aus Gauting sein.

Schülerinnen und Schüler aus Gauting haben selbst Bewerbungsvideo für Show gedreht

Schon im vergangenen Schuljahr haben sich die Klassenkameraden dazu entschieden, bei der Quizshow mitzumachen. „Die Schüler kamen nach den Osterferien auf mich zu und haben mir begeistert von ihrer Idee erzählt“, erinnert sich Carolin Neuberger-Weikert. Die Deutschlehrerin war zwei Jahre lang die Klassenleiterin der Kinder. „Solange ihr euch um alles kümmert, können wir es versuchen, habe ich damals geantwortet.“ Gesagt, getan. Die Gymnasiasten drehten selbstständig ein Bewerbungsvideo und reichten es beim Sender ein.

Von mehr als 1000 Klassen, die laut Neuberger-Weikert Teil der Show sein wollten, wurden die Gautinger Schüler tatsächlich ausgewählt. „Da war die Freude natürlich groß.“ Die Deutschlehrerin opferte in den letzten Wochen vor den Sommerferien stets rund zehn Minuten ihres Unterrichts, damit sich die Kinder auf das Quizformat vorbereiten konnten. „Ich habe mich nur darum gekümmert, dass die Schülerinnen und Schüler am Tag der Aufzeichnung auch frei bekommen“, so die Gymnasiallehrerin.

Drehtag in Erfurt: Lehrer haben Show per Live-Übertragung verfolgt

Ende September war es soweit: Die 23 Kinder der 7b machten sich mit der Deutschlehrerin und ihrem Kollegen David Schubert, Lehrer für Natur und Technik, mit einem Bus auf den Weg nach Erfurt in die Kika-Studios. „Zuerst haben wir uns die Stadt angeschaut und danach ging es weiter in die Jugendherberge. Der Dreh fand erst am nächsten Tag statt“, erzählt Neuberger-Weikert. Bevor es losging, bekamen die Schüler noch eine Führung durch die Studios. „Wir Lehrer mussten während der Aufzeichnung in einem separaten Raum warten und konnten die Show über einen Bildschirm verfolgen.“ Anfangs seien die Kinder doch recht aufgeregt gewesen, schnell legte sich jedoch die Nervosität. „Im Vorfeld kam uns auch eine Redakteurin des Senders besuchen und hat alle offenen Fragen beantwortet und den Ablauf erklärt.“

Am Freitag tritt die Gautinger 7b gegen drei siebte Klassen aus Rheine, Saarbrücken und Magdeburg an. Die Sendung läuft ab 19.30 Uhr auf Kika. Im Superfinale am Samstag um 10 Uhr in der ARD wird dann die beste Klasse Deutschlands gekürt. „Die Teilnahme war ein tolles Gemeinschaftserlebnis“, so Neuberger-Weikert.