Klartext beim Thema Kultur: Mehr Unterstützung und Förderung gewünscht

Ließ seinem Frust am Sonntagabend im Breitwand-Kino in Gauting freien Lauf: Kulturreferent Stefan Berchtold (r.). © andrea jaksch

Wie geht es der Kultur in Gauting? Schlecht, findet Kulturreferent Stefan Berchtold. Beim 12er-Event am Sonntag redete er sich den Frust von der Seele. Er wünscht sich mehr Unterstützung und Förderung der Gemeinde.

Gauting – Stefan Berchtold ist verärgert. Obwohl umliegende Kommunen die Gemeinde im Würmtal um ihr reiches Kulturleben beneiden würden, sei bei der Förderung dieser durchaus noch Luft nach oben, kritisierte der Kulturreferent (Piraten/MfG) des Gemeinderats die aktuelle Sparpolitik der Ratsrunde. Berchtold war zu Gast beim 12er-Event der Gautinger Kulturplattform im Kino Breitwand, das Matthias Helwig zur Verfügung gestellt hatte.

In anderen Kommunen werden laut Berchtold Kulturmanager bezahlt

Anderswo, etwa in der Kreisstadt Starnberg, „werden Profis bezahlt“, sagte Musiker Berchtold. Doch im Gautinger Rathaus gebe es keinen angestellten Kulturmanager. Ehrenamtliche Frauen und Männer entwickelten das Kulturleben am Ort. Kommunale Zuschüsse gebe es allerdings erst, wenn das Programm stehe und sich ein Verein bereits etabliert habe. Da es so viel Engagement am Ort gebe, seien Rathausspitze und der Großteil des Gemeinderats offenbar der Meinung: „Kultur läuft immer.“

Denn anders als in Nachbarorten werde „Kultur in Gauting nicht bestellt, sondern wächst wie ein Schwammerl aus dem Antrieb von Menschen“. Doch ohne Geld gehe es nicht, warnte der Kulturreferent. Ein Bosco könne eben nicht kostendeckend wirtschaften. Außerdem ärgerte sich Berchtold über das Mantra im Gemeinderat, dass alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand müssten und Gauting dem „Privatbetrieb“ Fünf-Seen-Filmfestival von Matthias Helwig im Hauptspielort mit Kino „kein Geld hinterher schmeiße“.

6000 Euro für die Verleihung des Klinge-Kultur-Preises seien im Gautinger Haushalt nicht vorgekommen

Weg von der Kultur, hin zur Bürgerlichkeit: So laute die neue Marschroute. 6000 Euro für die Verleihung des Klinge-Kultur-Preises seien im Gautinger Haushalt gar nicht vorgekommen. Stefan Berchtold bemängelte fehlende Wertschätzung. Und der 50-jährige Gautinger Kunstverein habe auch seinen festen Platz mit Büro im Rathaus verloren. Ausstellungen seien nur noch bis 21 Uhr beschränkt. Der Sommernachtstraum, die einzig große Kulturveranstaltung im Gautinger Schlosspark, sei bereits Vergangenheit. Der Gemeinderat forderte eine offene Debatte über den Wert der Kultur für die Gemeinschaft, statt „Provinzialität“ mit einem „Biedermeieridyll“.

Berchtold betonte am Sonntagabend auch, dass er sich eine Kulturgemeinde mit mehr Teilhabe der 15 bis 20 Prozent Migranten am Ort wünsche. „Folgen des Ukrainekrieges mit Migration sind auch hier.“ cc