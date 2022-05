Erst Misstrauen, dann inniges Verhältnis: Isabel Anders-Brodersen über den Alltag mit einer ukrainischen Familie

Isabel Anders-Brodersen (r.) im Gespräch mit Merkur-Reporterin Christine Cless-Wesle. © Dagmar Rutt

Isabel Anders-Brodersen hat eine ukrainische Familie aufgenommen. Mit dem Starnberger Merkur sprach sie über ihre Erfahrung und Trauma-Bewältigung.

Königswiesen – Isabel Anders-Brodersen (40), verheiratete Mutter von zwei Kindern, hatte Anfang April vorübergehend eine aus der Ukraine geflohene Mutter mit Tochter (16) und Sohn (9) in ihrem Haus in Königswiesen aufgenommen. Mit dem Arzt und Psychotherapeut Dr. Stefan Woinoff leitet die amtsärztlich geprüfte Heilpraktikerin für Psychotherapie zudem zwei therapeutische Gesprächskreise für Geflüchtete aus der Ukraine – einen in München-Schwabing und einen in Gauting. Der Starnberger Merkur sprach mit ihr über ihre Erfahrungen.

Frau Anders-Brodersen, was war Ihre Motivation, eine geflüchtete ukrainische Mutter mit zwei Kindern bei sich aufzunehmen?

Als ich mit meinen Kindern bei meinen Schwiegereltern zu Besuch war, lief gerade der Fernseher mit Nachrichten vom Krieg in der Ukraine. Es waren Bilder von Müttern zu sehen, die mit ihren Kindern fliehen mussten. Da hat mich meine siebenjährige Tochter gefragt: „Würdest du eine Mama mit ihren Kindern aufnehmen? Was wäre, wenn wir das wären?“ In diesem Moment wurde mir klar, dass ich etwas tun muss – und ich habe mich über die Internetplattform „Warmes Bett“ und bei der Münchner Flüchtlingshilfe gemeldet. Das war eine rein intuitive Entscheidung und der Anfang von allem.

Wie haben Sie Ihre Gastfamilie dann untergebracht?

Zu uns kam eine Mutter aus Kiew mit ihrer 16-jährigen Tochter und ihrem neunjährigen Sohn. Ich habe für sie mein Arbeitszimmer freigemacht. Aber in den ersten vier Wochen traute sich die Familie aus Kiew kaum aus ihrem Zimmer im Keller.

Wie haben Sie sich verständigt?

Die ältere Tochter spricht Englisch, die Mutter Ukrainisch und Russisch. Der neunjährige Sohn lernt zwar Deutsch in der Schule, hat aber kaum gesprochen. Deshalb musste die 16-Jährige immer alles übersetzen. In unserer Nachbarschaft wohnt eine weitere ukrainische Mutter mit ihrer Tochter, die mit unserer ukrainischen Gastfamilie befreundet ist. Meistens waren alle zu fünft bei unseren Nachbarn oder bei uns zu Hause. Doch die Kommunikation war die größte Herausforderung.

Warum?

Anfangs war da ein Misstrauen. Für unsere ukrainischen Gäste war gar nicht vorstellbar, warum wir, eine Familie mit zwei kleinen Kindern, sie überhaupt beherbergen. Ohne Gegenleistung. „Why are you doing this?“, fragten sie uns immer wieder. Für sie war auch befremdlich, dass man bei uns und vielen Nachbarn von außen ins Haus schauen kann. Unsere Gastfamilie lebte auf gut bürgerlichem Niveau in der Ukraine in einer schön eingerichteten Wohnung in Kiew. Noch kurz nach Weihnachten hatte die Familie in Wien Geburtstag gefeiert. Für Menschen, die so im Leben standen, ist es schwierig, die neue Rolle als Flüchtling anzunehmen. Beim Luftangriff wurde das Elternhaus des Vaters in einem Vorort von Kiew zerstört. Beide befreundete Familien, die in Königswiesen wohnten, hatten sich dorthin geflüchtet – und sagten sich nach dem Bombenangriff: „Jetzt oder nie.“

Wie war Ihr Zusammenleben?

Wie in einer WG. Wir machten immer wieder Angebote – wie zum Beispiel: „Mein Mann grillt heute Abend. Wollt ihr mitessen?“ Die Mutter aus Kiew, die bei uns mit ihren beiden Kindern wohnte, hat uns wiederum einmal mit Borschtsch bekocht oder unseren Vierjährigen mit Wareniki. Doch wenn Freunde von uns spontan vorbeikamen, ist der neunjährige Bub sofort weggerannt oder gar nicht erst aufgetaucht. In den ersten zwei Wochen nach der Flucht wollte er auch nicht die Kleidung wechseln. Weil der Kleine ein sehr schlechter Esser ist, hatte seine Mama hauptsächlich Dokumente und Lebensmittel eingepackt statt Klamotten. Und fremde Kleidung wollte der Bub nicht anziehen.

Haben Sie einen Tipp für Gastgeber-Familien?

Klar zu sagen, was man sich wünscht und was man braucht. Am Besten sowohl aufseiten der Gastfamilie als auch aufseiten der Gäste. Wenn man seinen eigenen privaten Raum zur Verfügung stellt, sollte man sich das grundsätzlich gut überlegen. Denn das kann stellenweise eine echte Herausforderung sein. Deshalb war es mir auch wichtig, dass meine gesamte Familie mit im Boot war, auch mein vierjähriger Sohn. Oft, wenn ich Bekannte auf der Straße traf, versuchten die gleich, sich zu rechtfertigen: Ich habe kein freies Zimmer, keinen Platz in meinem Haus. Aber jeder kann helfen – jeder auf seine Art, und sei es mit Spenden.

Hatten Sie Unterstützung?

Bei der Vorbereitung von Formularen half meiner Familie eine Landsfrau. Denn es ist nicht einfach, wenn man als Geflüchtete seine gesamten Finanzen offenlegen muss. Das Landratsamt Starnberg hat ebenfalls unterstützt. Die dortige Ansprechpartnerin hat sogar noch nachts um 23 Uhr E-Mails verschickt. Fast alle aus unserem Freundes- und Kollegenkreis haben uns geholfen: Freunde brachten für die ukrainische Mutter und ihre Kinder Bettzeug, frisch gewaschene, duftende Wäsche. Andere haben mit großzügigen Geldspenden unterstützt. Eines Tages fand ich einen Gutschein fürs Eis-Essen im Briefkasten, ein weiteres Mal eine Osterschokolade vor der Haustür. Für den kleinen Ukrainer bekam ich aus Neuried einen Roller mit Helm. Und über Social Media, die Ukraine-Hilfe Starnberg und Würmtal, fanden wir sogar freie Wohnungen für Geflüchtete. Die Familie hat jetzt eine eigene Wohnung. Die Tochter ist gerade 17 Jahre alt geworden – und wir sind uns während der gemeinsamen Zeit bei uns sehr nahe gekommen, es ist ein inniges Verhältnis entstanden.

Sie leiten mit dem Arzt und Psychotherapeut Dr. Stefan Woinoff zwei therapeutische Gesprächskreise für Geflüchtete. Sind die Menschen, die ihre Lebenspartner, Söhne oder Brüder im Krieg zurücklassen mussten und teilweise mit ihren Kindern jetzt hier leben, denn durch ihre Erlebnisse auf der Flucht traumatisiert?

Ob jemand traumatisiert wird, hängt unter anderem sehr von der eigenen Resilienz ab. Alle Geflüchteten, die wir in unseren Gruppen haben, hatten traumatische Erlebnisse. Viele haben auf der Flucht Gewalt erfahren. Im Münchener Gesprächskreis haben wir eine ukrainische Familie, die mitten in einen russischen Raketenangriff geriet. Die Frau entwickelte Schlafstörungen, allerdings erst nach Wochen. Eine andere Ukrainerin musste ihren Ehemann und ihre Großeltern in Kiew zurücklassen. Dass sie nicht den ganzen Tag weint, sagt noch lange nichts darüber aus, wie sehr die Sorge um ihre Angehörigen sie belastet oder ob sie traumatisiert ist. Manche Geflüchtete haben mit dem Gefühl von Schuld zu kämpfen, dass sie hier im Frieden sitzen und einen Cappuccino trinken, während ihr Freund oder Ehemann todesmutig kämpft oder dem Krieg direkt ausgesetzt ist. In unseren Gruppen kann über diese Emotionen, Erlebnisse und Wahrnehmungen gesprochen werden. Eine zweite Gesprächsgruppe, die ebenfalls von Dr. Stefan Woinoff und mir geleitet wird, haben wir seit dem 11. Mai alle zwei Wochen in Gauting im Walter-Hildmann-Haus – immer mittwochs um 9 Uhr morgens. cc