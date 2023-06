Kommt bald ein Bürgercafé am Rottenfußer Platz?

„Ein Platz für Gauting“

Ein Bürgercafé mit Grünfläche Richtung Jugendzentrum: Diese Idee für den Rottenfußer Parkplatz könnte schon nächstes Jahr Realität werden.

Gauting – „Ein Platz für Gauting“ rückt näher: In der Reihe „Architektur“ präsentierte Initiator Dirk Lösch am Dienstagabend die vom Gautinger Künstler Stefan Fichert kolorierten Bürger-Entwürfe in der Bar Rosso des Bosco. Ein geöffneter Ausgang mit Metallkonstruktion für einen temporären Bürgercafé-Betrieb unter Sonnenschirmen im ersten Stock des Bosco und eine vergrößerte Grünfläche hin zum Jugendzentrum könnte man schon ab Mai 2024 umsetzen – sofern der Gemeinderat zustimmt.

Mit wenig Aufwand könnte der Rottenfußer Parkplatz zu einer belebten Piazza mit „Tanzlinde“ und Maibaum werden, erläuterte Lösch die Bürgerideen der im Februar gestarteten Fantasiewerkstatt „Ein Platz für Gauting“. Bei der zweiten Veranstaltung der Reihe „Architektur“ mit der TU-Professorin und Landschaftsplanerin Regine Keller waren rund 30 Interessierte. Aus den Bürger-Skizzen vom Februar hatte Fichert Farbbilder gefertigt. Das Ziel von „Ein Platz für Gauting“ ist, vor dem Bürger- und Kulturhaus Bosco einen identitätsstiftenden Platz als Treffpunkt zu schaffen, der sich als Gautinger Zentrum zum Ort hin öffnet. Auf einem Entwurf ist eine neue Tiefgaragen-Zufahrt unter dem begrünten Platz mit Maibaum zu sehen. Rosemarie Zacher regte eine „Tanzlinde“ mit Holztanzboden um die mächtige Kastanie an.

Am einfachsten wäre ein geöffneter Ausgang vom ersten Stock des Bosco bei der Bar Rosso zu realisieren, erläuterte Lösch. Dazu müsste man lediglich eine Metallkonstruktion mit Treppe bauen. Mit Sonnenschirmen und Popup-Bürgercafé entstünde so ein temporärer Platz. Würde der Grünstreifen beim Jugendzentrum bis zur Kastanie verlängert, gebe es eine generationenübergreifende Verbindung zwischen Jugend und Publikum im Kulturzentrum. Das wäre schon ab Mai bis September 2024 möglich, meinte Lösch. Dafür müssten aber mindestens vier Parkplätze weichen und die Glascontainer.

„Sie sind ja schon unheimlich weit“, lobte Architektur-Professorin Keller das Bürgerengagement in Gauting. Am Zenetti-Platz in München gebe es ein vergleichbares Projekt. Dort hätten Bürger einfach zwei Wochen lang Rollrasen für Spiele ausgerollt und einen Pool für Kinder aufgebaut. Aus dieser Initiative habe sie jetzt den Auftrag des Baureferats, den Platz naturnah zu gestalten, machte Keller Mut. Ideen wie das temporäre Gerüst, „für das Sie sich Sponsoren suchen müssten“ oder das Bürgercafé würden aus der Bevölkerung stammen und dem ganzen Ort zugute kommen. Christine Cless-Wesle