Klare Absage für Radautobahn: Lokalpolitiker lehnen Projekt ab

Von: Andreas Deny

Radschnellwege sollen den Umstieg vom Auto aufs Rad oder E-Bike schmackhaft machen: Dem zwischen Starnberg und München geplanten Projekt schlug nun Ablehnung entgegen. © dpa

Als „übertrieben“, „unglücklich“ und letztlich „nicht machbar“ bezeichnen Lokalpolitiker aus Gauting und Krailling den geplanten Radschnellweg, der durch ihre Orte von Starnberg nach München gehen soll. Die Gemeinderäte lehnen das Projekt ab – auch wegen der hohen Kosten.

Gauting/Krailling – Die Gemeinden Gauting und Krailling haben dem Plan, einen Radschnellweg durch ihre Orte zu führen, eine klare Absage erteilt. So stimmte der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss in Gauting dagegen. Dort sollte die Route über den Mitterweg, die Zugspitz-, Waxensteinstraße, den Schulersteg und die Würmstraße in Stockdorf via Grubmühlerfeld über Gauting und Königswiesen durch den Forst Richtung Süden bis nach Starnberg fortgesetzt werden. Trotz maximaler Förderung von 75 bis 80 Prozent blieben an Gauting 2,7 Millionen Euro für im Gemeindegebiet erforderliche Baumaßnahmen hängen.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens an der innerörtlichen Route entlang der Ammersee- und Bahnhofstraße, wo der Radschnellweg in die Hangstraße einbiegen soll, hat die örtliche Verwaltung „größte Probleme“ mit der Umsetzung. Die Umwidmung der schmalen Hangstraße mit ihrem hohen Aufkommen an ruhendem Verkehr sei „nicht machbar“, hieß es in der Sitzungsvorlage. „Wir haben bereits den neuen Radweg von Gauting Zentrum nach Neuried“, erklärte Richard Eck (UBG). Da gelangten Schnell-Radler auf der Direttissima von Gautings Ortsmitte über den Waldfriedhof nach München. Der Beschluss gegen den Radschnellweg fiel einstimmig.

Die Ablehnung war auch im Kraillinger Gemeinderat zu spüren. „Die Form von Radweg passt bei uns nicht“, sagte Bürgermeister Rudolph Haux in der jüngsten Sitzung. Die als Bestvariante vorgeschlagene Strecke soll über den Mitterweg, die Margareten- und Luitpoldstraße führen. Veranschlagte Kosten für die Gemeinde: 212 000 Euro. In der Margaretenstraße hat die Kommune gerade einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit Tempo 20 eingerichtet. Außerdem müsste man die Luitpoldstraße wieder zur Vorfahrtstraße machen, so Haux. Auch Parkplätze würden wegfallen. Bei den Bürgern würde ein derartiger Radweg auf Empörung stoßen, prophezeite der Bürgermeister.

Nachdem die Gemeinde im Rahmen der Machbarkeitsstudie bereits signalisiert hatte, dass sie eine derartige Streckenführung ablehnt, waren dem Landratsamt Starnberg unter Mitarbeit der Fraktionen Alternativrouten aufgezeigt worden. Diese seien anscheinend nicht umsetzbar, denn bis dato liege der Verwaltung keine schriftliche Stellungnahme der Kreisbehörde hierzu vor, hieß es in der Sitzungsvorlage. Für Planegg mache ein Radschnellweg im Gegensatz zu Krailling Sinn, sagte Haux. Diese könne den Weg von Planegg zur neuen U-Bahnhaltesstelle Martinsried und dann nach München führen.

Der Gemeinderat beschloss gegen die Stimmen der Grünen, dass die vorgeschlagene Bestvariante in Krailling „nicht machbar“ ist.

Im Gautinger Ausschuss riet Dr. Matthias Ilg (Grüne) zu einer „maßvolleren“ Variante. Die Planung sei „übertrieben“. Im Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Eisenbahnunterführung Königswiesen sei der Richtung Süden fortgesetzte Radschnellweg gar nicht enthalten, sondern nur ein Gehsteig. Ilg sah da eine Lücke. Weitaus wichtiger wäre der Bau eine sukzessiven „Alltagsroute“ statt des bei Regen überspülten Schotterwegs auf Höhe Mühlthal, resümierte deshalb Ilg.

Auch in Stockdorf sei die Planung mit Schnellradlern an der „schmalen“ Zugspitzstraße, wo Schulkinder unterwegs sind, sowie an der Würmstraße „unglücklich“, bemängelte Michael Vilgertshofer (CSU).