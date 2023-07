Es darf gerockt werden: Ab Freitag findet wieder das Kulturspektakel statt

Von: Volker Ufertinger

Hoch die Hände: Musik ist das A und O beim Kulturspektakel. Auf drei Bühnen treten praktisch nonstopp Bands auf. © Veranstalter

Ab dem kommenden Freitag steht wieder das Gautinger Kulturspektakel auf dem Programm. Drei Tage lang geht auf dem Schulcampus die Post ab.

Gauting – Seit vollen vier Jahrzehnten verwandelt sich das Areal am Gautinger Ortsrand an der Germeringer Straße zum Festivalgelände. Das nimmt das „Kult“ zum Anlass, Rückschau zu halten. Neben Musik, Workshopangeboten und den üblichen Schlemmereien können sich Besucher bei einer Ausstellung in der Mensa auf die Spuren des Kulturspektakels begeben. „Seit dem ersten Festival 1983 hat sich das Kulturspektakel unendlich weiterentwickelt“, so Gabriel Knoll, Vorstandsvorsitzender. „Wir freuen uns, mit dieser Jubiläumsausgabe an die Anfänge des Kults zurückzudenken und den Start in die nächsten Jahrzehnte einzuläuten.“

Wie immer haben Jugendliche das Festival gemeinnützig und ehrenamtlich veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 14.30 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Auf drei Bühnen – der Waldbühne, der Kultbühne sowie der Großen Bühne – geht die Post ab. Den Auftakt macht am Freitag um 16.30 Uhr auf der Kultbühne Stefan Berchtold & The Deed (Gipsy/Blues) und zeitgleich auf der Waldbühne die Musikschule Gauting-Stockdorf mit einem Querschnitt in Sachen Rock und Pop. Wer wann wo auftritt, ist auf der Homepage des Kulturspektakels www.kulturspektakel.de zu finden.

Insgesamt sorgen 53 Künstler auf dem dreitägigen Festival für ausreichend musikalisches Programm auf drei Bühnen. Dort sind Nachwuchstalente aus der Region bis hin zu bekannten Größen aus der bayerischen Musikszene wie die Nürnberger „Ferge X Fisherman & Nujakasha“ (Hip Hop, Freitag, 22 Uhr) oder die aus Leipzig anreisende Gruppe „Kapa Tult“ (Indie, Sonntag, 21 Uhr) zu hören und zu sehen. Am Sonntag, 23. Juli, findet ab 10 Uhr der Frühschoppen statt. Es spielt die Augsburger Mundart Band „Loamsiada“, auf der Waldbühne gibt es ab 12.30 Uhr einen Sing-Along Mitmach-Chor.

Abseits der Bühnen bietet das Kulturspektakel wieder ein umfangreiches Rahmen- und Kinderprogramm mit Workshops, Bastelaktionen und Sport. „Dieses Jahr gestalten wieder über 70 junge Helferinnen und Helfer das Kult“, freut sich Betreuerin Laila Dörmer. „Es ist wirklich außergewöhnlich, wie viele junge Menschen sich in der Gautinger Kulturszene engagieren.“ Workshops gibt es zu den Themen Schach, Amnesty und Batiken. Auch das Jugendzentrum ist mit einem Stand vertreten. Erstmals gibt es auch die Möglichkeit, Kleidung zu tauschen (maximal fünf Stück, im gewaschenen Zustand). Auch der Sport kommt nicht zu kurz: Bei den „Tryouts“ am Samstag zwischen 15 und 19 kann man unter Anleitung von Coaches der Gauting Indians Baseball ausprobieren. Auch das beliebte Beachvolleyball-Turnier ist zurück, es findet am Sonntag ab 11 Uhr statt.

Die Essens- und Getränkebuden werden eigenständig von Kulturspektakel-Teammitgliedern betrieben: Waffeln, Wraps, Weißbiergarten und vieles mehr. Neu für die Gäste sind dieses Jahr ein Nachos-Stand und eine italienische Piazza. Mit dem 2019 erstmalig angebotenen Contactless-Bezahlsystem, der sogenannten KultCard, können die Gäste ganz bequem Geld auf die Karte laden und mit dieser auf dem gesamten Gelände bezahlen. Bargeld wird an den Essens- und Getränkebuden nicht akzeptiert. Die Veranstalter empfehlen, zu Fuß, mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad zu kommen. Der S-Bahnhof Gauting liegt in Laufweite zum Festivalgelände. Direkt am Gelände gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen.