Liköre „made in Gauting“: In der Gemeinde wird seit Kurzem auch gebrannt

Der Brenner und sein Gastgeber: Dr. Christian Artmann (l.) hat die Rezepte aus Familienbesitzer, „Krapf“-Wirt Dominik Apostoli stellt ihm die Küche zur Verfügung. Demnächst können Gautinger die Spirituosen kosten. © Andrea Jaksch

Dr. Christian Artmann und seine Frau Gundula haben eine Familientradition aus dem Dortmunder Stadtteil Dorstfeld wieder aufleben lassen: Sie brennen Liköre in der Küche der Gaststätte Krapf.

Gauting – Neue Attraktion am Ort: Zum 150. Jubiläum von „Artmann’s Dorstillery“ in seiner Heimat, dem Dortmunder Stadtteil Dorstfeld, produziert der Gautinger Unternehmensberater Dr. Christian Artmann mit seiner Ehefrau, der Apothekerin Gundula, in der Küche des Gasthauses „Krapf“ Liköre nach den Original-Rezepturen seiner Vorfahren. Die Spirituosen „made in Gauting“ können am Freitag, 18. November, ab 20 Uhr, dort auch erstmals verkostet werden.

„Ich war sofort begeistert und fand das eine sehr gute Idee“, sagt Wirt Domenico Apostoli. Apothekerin Gundula Artmann und ihr Ehemann produzieren in der Gastronomie-Küche ihrer Stammkneipe Krapf samstags ihren Likör nach alten Familienrezepten – nun „made in Gauting“, freut sich Christian Artmann. Das kam so: „Seit Mitte des 18. Jahrhunderts besaß unsere Familie Brennrechte im Münsterland“, erzählt der Gautinger. Doch der Gründer der Brennerei war bettelarm. Deshalb kam sein Urururur-Großvater „über viele Umwege“ 1872 ins Ruhrgebiet: Im Dortmunder Ortsteil Dorstfeld „schräg gegenüber“ vom Steinkohle-Bergwerk übernahm sein Vorfahr die Gaststätte mit Brennerei. „Es war ein beliebter Treffpunkt mit Ballsaal und Kegelbahn.“ Der Ausbau von Stahl und Kohle trug dann aber zum enormen Aufschwung bei.

Im Corona-Lockdown kam die Idee, „Artmann‘s Dorstillerie“ zum 150. Jubiläum wieder zu beleben

In den „goldenen 1920er-Jahren“ produzierte die Familie „Artmann‘s Spezial Likör“, Korn, Doppel-Wacholder oder Zitronen-Eis-Likör. Er erinnere sich noch an die großen 1000-Liter-Fässer und Steingutbottiche, in denen der Großvater die Spirituosen lagerte. 1982 verkauften die Artmanns das noch im Original erhaltene, weitläufige Gebäude mit Gasthof an die Stadt Dortmund. Der einst von Carl Artmann gegründete Betrieb wurde eingestellt.

Christian Artmann und sein Bruder Carl, die beide mit ihren Familien in Gauting wohnen, hatten im Corona-Lockdown die Idee, „Artmann‘s Dorstillerie“ zum 150. Jubiläum wieder zu beleben. Mitten in Gauting, im „Krapf“, startete Artmann mit seiner Frau die Produktion – nach den alten Rezepturen. Sie betonen: „Produziert wird aus biologisch angebauten Grundstoffen und in echter Handarbeit“, zum Beispiel „Artmann‘s Spezial“ mit Weizenkorn. Als Besonderheit „trägt jede handverkorkte Flasche das historische Etikett mit einzeln nummerierter Charge“.

Die ersten 150 Flaschen von „Artmann‘s Dorstillerie“ Gauting fanden im Ursprungsort Dorstfeld bereits im September reißenden Absatz, berichtet Christian Artmann. Ab 19. November, nach der Verkostung, sind die Spirituosen „made in Gauting“ auch im Geschäft „Wein und Geist“ an der Starnberger Straße erhältlich. Kleine Geschichten finden sich auf www.Dorstillery.com.