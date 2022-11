Lkw und Kleinwagen kollidieren bei Unterbrunn - Langer Stau

Von: Volker Ufertinger

Heftige Kollision: Ein Lkw und ein Fiat sind in den Morgenstunden des Dienstag bei Unterbrunn zusammengekracht. © Privat

Bei Unterbrunn ist am Dienstag ein Fiat mit einem Lkw kollidiert. Dass der Fahrer des Kleinwagens unverletzt geblieben ist, grenzt an ein Wunder.

Gauting – Wie durch ein Wunder ist der Fahrer eines Fiat bei einem Unfall am Dienstagmorgen mit dem Schrecken davon gekommen. Wie Andreas Ruch von der Gautinger Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Lkw samt Auflieger gegen 7.15 Uhr auf der Staatsstraße 2069 zwischen Gilching und Starnberg unterwegs. „Zeitgleich wartete ein 59-jähriger Mann aus Pentenried mit seinem Pkw Fiat 500 auf der Hauptstraße an der Einmündung Unterbrunn Nord zur Staatsstraße, um nach links in diese einzubiegen“, heißt es im Polizeibericht. Eigentlich hätte der Fiat-Fahrer Vorfahrt gewähren müssen. Dennoch fuhr er nach links in die Staatsstraße ein, wobei er den von rechts kommenden Lkw offensichtlich übersah.

Der Schaden liegt weit über 30.000 Euro

Der Fahrer bremste sofort stark ab und lenkte nach rechts, um eine Kollision zu verhindern. Das gelang jedoch nicht, es kam zum Zusammenstoß. Außerdem streifte der Lkw die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand leicht. „Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt“, so Ruch. Am Fiat wurde laut Polizei die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt, der Schaden liegt geschätzt bei 15 000 Euro. Am Lkw entstanden mehrere Schäden an der Fahrzeugfront sowie auf der rechten Seite, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Bei strömendem Regen bildete sich im Berufsverkehr in beiden Richtungen ein langer Stau.

