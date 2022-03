Engagiert in Politik und Vereinsleben: Ludwig Groß bekommt Bürgermedaille verliehen

30 Jahre im Gemeinderat

30 Jahre saß Ludwig Groß für die CSU im Gautinger Gemeinderat, einige Jahre war er Vize-Bürgermeister der Gemeinde. Nun wird der Buchendorfer im Sommer während der Verleihung des Günther-Klinge-Preises mit der Bürgermedaille geehrt.

Buchendorf – „Ich war sehr überrascht, denn ich habe ja schon 2014 im Gemeinderat aufgehört“, sagt der Buchendorfer Ludwig Groß in seiner altbekannt gelassenen Art. Nach der jüngsten Gemeinderatssitzung bekam der 75-jährige Landwirt einen Anruf aus dem Rathaus: Beim pandemiebedingt verschobenen Festakt mit der Günther-Klinge-Preis-Verleihung am 29. Juli (wir berichteten) wird der langjährige Vize-Bürgermeister und Gemeinderat der CSU-Fraktion mit der Bürgermedaille geehrt.

Groß ist in der Gautinger Kommunalpolitik ein Urgestein: 30 Jahre lang saß er im Gemeinderat. 2005, nachdem er die Landwirtschaft aufgegeben und verpachtet hatte, übernahm er von Martin Zeil (FDP) das Amt des Vizebürgermeisters. „Unter den damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus habe ich mich wohl gefühlt“, so der Buchendorfer. Die Vertretungen der damals amtierenden SPD-Bürgermeisterin Brigitte Servatius haben Groß Spaß gemacht. 2014, nach drei Jahrzehnten in der Kommunalpolitik, zog der Landwirt jedoch einen endgültigen Schlussstrich. „Ich habe bei der Kommunalwahl 2014 nicht mehr kandidiert“, so Ludwig Groß. Inzwischen verfolge er die Kommunalpolitik nur noch in der Zeitung. Er gehe auch nicht mehr zu den Sitzungen.

Ludwig Groß: Vorsitzender der Buchendorfer Jagdgenossenschaft und ehemaliger Kassierer der Feuerwehr

Langweilig wird es dem Ruheständler Groß jedoch nicht – im Vorstand der Eisstockschützen hat er alle Hände voll zu tun: „Wir vier Älteren treffen uns mal am Abend aus Spaß an der Freud.“ Ein halbes Jahrhundert war der demnächst mit der Bürgermedaille Geehrte auch Kassier bei der dortigen Feuerwehr sowie Mitglied bei den „Raubwild-Schützen“. Der Landwirt und frühere CSU-Gemeinderat ist zudem erster Vorstand der Buchendorfer Waldgenossenschaft. Ein Drittel des ehemaligen „Rechtlerwaldes“ sei nach der Eingemeindung von Buchendorf Mitte der 1970er-Jahre zu Gauting gekommen, erzählt der 75-Jährige. Doch 220 Hektar seien noch im Eigentum der Buchendorfer Genossenschaft.

Von der Buchendorfer Jagdgenossenschaft wurde Ludwig Groß zudem soeben zum ersten Vorsitzenden gewählt. Auch sein Jagdrevier, das zum Hof gehöre, habe er verpachtet. „Wegen Wasserprobebohrungen des Würmtalzweckverbands und wegen Windrädern auf der Buchendorfer Anhöhe sind wir angefragt worden“, sagt Groß.

Wenn der Landwirt nicht gerade einer seiner unzähligen Aufgaben nachgeht, sitzt er am liebsten mit Frau Irene, mit der er seit mehr als 50 Jahren verheiratet ist, in seinem Garten und füttert die heimischen Singvögel. Dass er acht Jahre nach seiner aktiven Zeit in der Kommunalpolitik nun im Gautinger Bürger- und Kulturhaus Bosco mit der Bürgermedaille geehrt wird, habe Ludwig Groß einerseits zwar überrascht, aber es habe ihn auch sehr gefreut. cc