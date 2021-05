Mahnwachen für das Recht auf Zukunft

Jeden Freitag eine Mahnwache: Mitglieder der Gautinger „Omas for Future“ um Ulrike Bubenzer (l.) stehen jede Woche am JUZ in Gauting, um Menschen zu mehr Klimaschutz zu bewegen.

„Omas for Future“

Jede Woche demonstrieren die „Omas for Future“ in Gauting und setzen sich für den Klimaschutz ein.

Gauting – „Der Erhalt der Natur ist für uns der wichtigste Bestandteil unseres Lebens, und wir werden alles uns Mögliche tun, dass unsere geliebten Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben.“ Ulrike Bubenzer, Gründerin der Gautinger „Omas for Future“-Regionalgruppe, macht deutlich, worum es ihr und ihren Mitstreiterinnen bei den regelmäßigen Mahnwachen vor dem Gautinger Jugendzentrum JUZ geht. „Es muss was passieren“, betont sie. Denn inzwischen verlange das Bundesverfassungsgericht, dass für den Klimaschutz mehr getan werden müsse.

„Wir werden hier bis zur Bundestagswahl stehen“, betont Ulrike Bubenzer. „Wir wollen dabei helfen, den Klimawandel zu begrenzen.“ In der vor gut einem Jahr gegründeten Regionalgruppe mit dem Erdherz-Logo sind derzeit zehn bis 15 aktive Frauen im Alter ab 40 Jahre dabei. „Ich bin zum ersten Mal bei der Mahnwache“, sagt beispielsweise die Gräfelfingerin Katja Eiching. Es werde Zeit, dass sich auch die Elterngeneration für den Klimaschutz einsetze, so die Mutter zweier erwachsener Kinder.

„Es gibt ein Grundrecht auf Zukunft“, ist auf dem mit himmelblauen Lettern beschrifteten weißen Stoff-Transparent der Umweltaktivistin Christiane Lüst zu lesen, gut sichtbar für Autofahrer, die im üblichen Freitagnachmittag-Stau auf der Bahnhofstraße stecken. „Bei uns bleiben viele Kinder stehen“, sagt Bubenzer. „Was können wir denn fürs Klima tun?“, hätten zwei Buben gefragt. Da habe sie auf Passanten gedeutet, die gerade mit Eis in Plastikschalen vorbeikamen. An diesem Beispiel habe sie erläutert, dass in den Meeren bereits eine Plastikinsel schwimmt, „die eine Fläche von ganz Deutschland hat“. Es gebe viele Folgen der Klimakrise, so Katharina Clausen aus Stockdorf. Aber: „Wir müssen nicht verzweifeln, sondern an mehreren Stellschrauben drehen – und den Mut haben, etwas zu verändern.“

Wer sich weiter informieren will: In der Gräfelfinger Buchhandlung Pollner, aber auch bei Kirchheim in Gauting gebe es Klima-Büchertische mit dem großen Erdherz der „Omas for Future“, sagt Ulrike Bubenzer.

Christine Cless-Wesle