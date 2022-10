Marktsonntag gut besucht

Eine der Attraktionen beim Marktsonntag war das „Waterball“-Spiel am August-Hörmann-Platz. Das Wetter lockte Hunderte ins Gautinger Ortszentrum. © Andrea Jaksch

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause bummelten viele Gautinger am Sonntag wieder bei einem Herbstmarktsonntag durchs Ortszentrum – und das bei traumhaftem Wetter.

Gauting - Reger Betrieb herrschte bei Angeboten wie dem „Traglklettern“ der Feuerwehr oder dem „Bungee-Jumping“ an der gesperrten oberen Bahnhofstraße, freute sich Veranstalter Harald Ruhbaum vom Gewerbeverband Zusammen für Gauting (ZfG). Auch die örtlichen Einzelhändler auf der Flaniermeile zwischen Bahnhof und August-Hörmann-Platz seien zufrieden gewesen, zog der ZfG-Chef am Tag darauf Bilanz. Das schöne sonnige Wetter habe die Gautinger „wieder raus getrieben“.

Im Bahnhofsbereich, in dem auch eine Autoschau zu sehen war, lockte ein Gautinger „Pulled Pork“-Grill die Besucher an. Publikumsmagnet war die Band von Erik Berthold am Sparkassen-Platz: Die Würmtaler Bäckerei Sickinger hatte dort vor ihrer ehemaligen Filiale für den Marktsonntag eigens einen Grillstand aufgebaut, nannte Ruhbaum ein Beispiel für das Engagement der Händler. Auch auf den beiden Flohmärkten vor dem „Geierhäusl“ an der Würmbrücke und am August-Hörmann-Platz – dort gab es für Kinder ein „Waterball“-Feld – habe reger Betrieb geherrscht.

Ein großer Erfolg seien die beiden Info-Stände des Seniorenbeirats und der Nachbarschaftshilfe Gauting hilft vor dem Rathaus gewesen, freute sich Seniorenbeiratsvorsitzender Dr. Klaus Wagner auf Anfrage: „Wir konnten neue Ehrenamtliche gewinnen“, sagte er. Auch Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger habe den Stand besucht, sagte Wagner und hofft auf Tauwetter und ein Ende der Unstimmigkeiten zwischen Seniorenbeirat und Rathaus-Chefin (wir berichteten).

Christine Cless-Wesle