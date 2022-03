Mehr Straftaten – weil Polizei mehr hinsieht

Von: Peter Schiebel

Teilen

Von der Polizei sichergestelltes Marihuana in einer Plastiktüte: Gegen den Missbrauch wollen die Beamten der Gautinger Inspektion auch in diesem Jahr verstärkt vorgehen. © dpa

Während bayernweit die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, vermeldet die Polizeiinspektion Gauting einen Anstieg. Inspektionsleiter Andreas Ruch führt diese Entwicklung auch auf einen neuen Schwerpunkt der täglichen Polizeiarbeit zurück.

Gauting – Als Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vor Kurzem die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr vorlegte, war die Aussage eindeutig. Vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten Bayerns Polizisten 2021 die wenigsten Straftaten seit mehr als 30 Jahren zu bearbeiten. Auch die Starnberger Inspektion meldete vor einer Woche einen deutlichen Rückgang der Taten (wir berichteten). Umso mehr lässt es da aufhorchen, dass die am Freitag vorgelegte Statistik für den Bereich der PI Gauting (er umfasst Gauting, Hausen, Unterbrunn, Oberbrunn, Gut Hüll und Frohnloh sowie Pentenried) einen Zuwachs aufweist.

Demnach wurden im vergangenen Jahr 795 Straftaten erfasst – 125 Taten oder 18,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Einen Zuwachs hat es auch bei den ermittelten Tatverdächtigen gegeben: von 296 auf 350 Personen (plus 18,1 Prozent). Minimal gesunken ist die Aufklärungsquote: von 65,2 auf 64,5 Prozent.

Erster Polizeihauptkommissar Andreas Ruch lässt verstärkt gegen Rauschgiftdelikte vorgehen

„An mir liegt es nicht“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Andreas Ruch, der seit 12. Juli in Gauting tätig ist und der zum 1. November offiziell die Leitung der Dienststelle übernommen hat. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Denn Ruch lässt verstärkt gegen Rauschgiftdelikte vorgehen. „Und das ist ein Kontrolldelikt“, sagt er. Heißt: Je genauer die Polizei hinschaut, desto mehr Straftaten registriert sie auch. So stehen fürs vergangene Jahr 77 Rauschgiftdelikte in der Statistik, 21 mehr als im Jahr zuvor. Von den 83 Tatverdächtigen in diesem Bereich waren 48 Jugendliche oder Heranwachsende, 18 waren weiblich.

In den allermeisten Fällen ging es um Marihuana. „Das ist der Einstieg“, sagt Ruch im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Folge sei aber der Konsum von Ecstasy oder anderen chemischen Substanzen. Dem will die Gautinger Polizei entschieden entgegentreten. „Es geht uns darum, dass der Konsum von Rauschgift nicht selbstverständlich wird“, betont Ruch. Außerdem wolle er verhindern, dass das Einstiegsalter noch weiter sinke. Mittlerweile würden vereinzelt schon 12- oder 13-Jährige Joints rauchen. Brennpunkte im Ort gebe es nicht – „aber wir kennen natürlich bestimmte Parkbänke oder Bereiche an der Würm“, sagt Ruch.

Zugenommen haben auch sogenannte Cybercrime-Delikte, also Warenbetrug, Computerbetrug oder Identitätsdiebstahl – von 309 auf 414 Fälle. „Es verging praktisch fast kein Tag, an dem nicht mindestens eine Anzeige aus diesem Deliktbereich im elektronischen Postfach der Gautinger Inspektion eingegangen wäre“, erklärt Ruch und nennt ein besonders plakatives Beispiel.

Dauerbrenner sind die falschen Polizisten, Rechtsanwälte, Microsoftmitarbeiter

Eine 40 Jahre alte Gautingerin habe für die Sommerferien über ein Kleinanzeigenportal im Internet ein Ferienhaus an der Nordseeinsel Langeoog gebucht – für vermeintlich 700 Euro. Nachdem sie 460 Euro Anzahlung und Kaution überwiesen habe, habe sie von der angeblichen Vermieterin „Stephanie Hida“ aber nie mehr etwas gehört. „Das vermeintliche Schnäppchen im Internet erweist sich allzu oft als das genaue Gegenteil“, warnt Ruch vor Fake-Inseraten.

Ein Dauerbrenner im ganzen Landkreis, aber auch in Gauting sind die falschen Polizisten, Rechtsanwälte, Microsoftmitarbeiter und dergleichen, die mit Anrufen ihre Opfer abziehen wollen. Genaue Zahlen dafür gibt es nicht, aber: „Allein heute hatten wir schon wieder sechs Fälle“, sagte Ruch am Freitag.

Diebstahlsdelikte sind von 118 auf 140 gestiegen, darunter waren 51 Fahrraddiebstähle, elf Ladendiebstähle und sechs Wohnungseinbrüche. Dass sich beim letzten genannten Wert das niedrige Niveau des Vorjahres fortgesetzt hat, erfreut Ruch, denn: „Ein wesentlicher Gradmesser für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist unzweifelhaft die Zahl der Wohnungseinbrüche.“

Auf 13 mehr als verdoppelt hat sich die Anzahl der Fälle von Verbreitung pornografischer Schriften. Darunter fällt auch das teils sogar freiwillige Versenden von Nacktfotos, etwa wenn sich ein 17-Jähriger so bessere Chancen bei einer 13-Jährigen erhofft. „Die Gautinger Polizei setzt bei diesem Deliktfeld auf Prävention insbesondere durch ihre Jugendbeamten in den weiterführenden Schulen“, erklärt Ruch.