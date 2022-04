Mini-Olympiade für 1000 Gymnasiasten: P-Seminar plant Sportfest

Teilen

Die Organisatoren des Sportfests vom Praktischen Seminar (vorne v.l.): Maxim Haag, Katharina Krepold, Lukas Jud, (hinten v.l.) Lehrerin Sabine Mayer, Lenny Miersch, Paul Richstein, Julius Kühltau, Laurin Schindelmann, Maxi Gaul, Mika Kretschmer, Max Winkler und Stella Pohlus. © Andrea Jaksch

Ein Quiz zur Münchner Olympiade im Jahr 1972 und Sport an mehreren Stationen: Für rund 1000 Schüler stellt ein Team des Gautinger Gymnasiums eine Mitmach-Veranstaltung auf die Beine. Alles für den guten Zweck.

Gauting – 50 Jahre Olympiade in München: So lautet das große Thema des Praktischen Seminars am Gautinger Otto- von-Taube-Gymnasium. Mit Sportlehrerin Sabine Mayer wird das 14-köpfige Jugend-Team nach zweijähriger Corona-Pause auf dem Schul-Sportplatz am Dienstag, 5. Juli, ein großes Mitmach-Sportevent organisieren – für bis zu 1000 Gymnasiasten. Ganz gemäß dem olympischen Motto „Dabeisein ist alles“.

Im Vorfeld des P-Seminars, das den Oberstufenschülern berufsorientierende Kompetenzen vermitteln soll, hatte das Veranstaltungsteam um Max Winkler bereits die historischen Hintergründe des Münchner Olympia-Attentats vor einem halben Jahrhundert recherchiert. Beim Sportfest wird es dazu ein Quiz geben, berichtet Winkler. Eine Zeittafel wird an die damaligen Geschehnisse erinnern: Das Attentat vom 5. September 1972 war ein Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen. Es begann als Geiselnahme und endete mit der Ermordung der israelischen Geiseln und dem Tod der Geiselnehmer und eines Polizisten.

Doch im Zentrum der Veranstaltung steht der Mannschafts- und Freizeitsport. Die Veranstalter seien „bewegungsfreudig und sportbegeistert“, versichert der Medienbeauftragte Winkler. Der P-Seminarist absolviert gerade eine Skilehrerausbildung, ist in der Leichtathletik-Gruppe des Gautinger Sportclubs aktiv und begeisterter Mountainbiker. Kollegin Katharina Krepold (17) ist im Schwimmclub von Antje Feser und begeisterte Volleyballspielerin. Stella Pohlus (18) ist Handballerin. Laut Katharina Krepold haben die meisten im Team Leichtathletik als Zusatzfach. Weil das traditionelle Sportfest am Gymnasium coronabedingt zwei Jahre komplett ausgefallen ist, war die Idee von Lehrerin Sabine Mayer hochwillkommen.

Im Quiz werden Mika Kretschmer und Lenny Mier ans bereits vergessene Attentat von damals erinnern. Es werden verschiedene Stationen aufgebaut – für Ballwurf, Jonglage, Indiaca und Speerwurf. Außerdem stehen Spiele auf dem Beachballfeld, ein Staffellauf, Turniere und Leichtathletik-Wettkämpfe auf dem Programm. Für die Verköstigung der Schüler wird es einen Verkaufsstand mit Getränken, Steak- und Wurstsemmeln geben, kündigt Winkler an. Sponsoren sind das Unternehmen Webasto mit Sitz in Stockdorf mit 500 Euro und der Förderverein des Gymnasiums. Weitere Förderer seien willkommen. Der Erlös des Sportfests kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute: Ob einer Hilfsorganisation der Angehörigen der Attentatsopfer von damals oder der vom Krieg gebeutelten Ukraine, „entscheiden wir noch“, sagt Stella Pohlus. Ersatztermin ist der 7. Juli, nur wenn es auch dann regnen sollte, fällt das Sportfest aus. cc