Gauting muss investieren: Das ist die Rote Liste der unaufschiebbaren Projekte

In der Liste der notwendigen Gautinger Investitionen sind die unaufschiebbaren Projekte rot markiert, darunter das Feuerwehrhaus und die Sanierung des Turnhallendachs der Mittelschule. Nun geht es um die Priorisierung.

Gauting – Gauting muss viel investieren: 3,6 Millionen Euro kostet allein die energetische Sanierung des Rathauses, mit 13 Millionen ist der Neubau des Gautinger Feuerwehrhauses veranschlagt. Im Vorfeld der Beratung des Haushalts 2023 diskutierten deshalb am Dienstagabend die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, welche Vorhaben verschoben werden können. Nach derzeitigem Stand der Projektliste würde sich Gauting bis Jahresende 2025 „auf 43,8 Millionen Euro verschulden“, warnte Kämmerer Stefan Hagl. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt hat bereits signalisiert, dass die Gautinger Finanzplanung mit einer Kreditsumme von über 35 Millionen in den kommenden drei Jahren nicht genehmigungsfähig sei.

Eine Priorisierung der Projektliste sei auch notwendig, weil der nächste Haushalt angesichts von Unwägbarkeiten wie sinkenden Steuereinnahmen bei rasant steigenden Energiekosten möglichst schlank aufgestellt werden, erläuterte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) die Marschroute. Der Kämmerer hatte eine aktualisierte Projektliste erarbeitet.

Rot markiert sind Positionen, die nicht aufschiebbar sind, etwa das neue Feuerwehrhaus. Die Zustände im Gerätehaus an der Münchener Straße seien nicht mehr tragbar, so Kössinger. Sie rechnet im September mit dem Feuerwehrbedarfsplan, in dem auch ein neuer Gerätehausstandort genannt werde. Dieser Neubau ist in der Projektliste für die Haushaltsjahre bis 2030 mit einer Investitionssumme von insgesamt 13 Millionen Euro kalkuliert.

Auch die mit 434 000 Euro kalkulierte, staatlich geförderte Digitalisierung der beiden Grundschulen in Gauting sei notwendig, so Kössinger. Ebenso nicht verschiebbar sei die Sanierung des Dachs der Mittelschulturnhalle, so die Bürgermeisterin. „Dort regnet es rein.“ Kosten: eine Million Euro.

Dr. Michaela Reißfelder-Zessin (Grüne) hakte nach, weil ihr die Kriterien für verschiebbare Maßnahmen nicht ganz klar waren. Es sei doch beschlossene Sache, dass nach Fertigstellung des Karls-Komplexes am Bahnhof der benachbarte Pausenhof der oberen Grundschule saniert werde. Im aktuellen Haushalt sei die Neugestaltung des Pausenhofs bereits mit 50 000 Euro enthalten, antwortete die Bürgermeisterin. Weil das Karls nicht fertig wurde, habe die Gemeinde provisorische Maßnahmen angeboten, „aber von der Schule keine Antwort bekommen“, so Kössinger.

Auch auf der Einnahmenseite sieht es im kommenden Jahr mau aus: Kössinger rechnet nicht damit, dass die veranschlagten 7,5 Millionen Euro aus dem Verkauf von Flächen des geplanten Gewerbegebiets „Gautinger Feld“ im kommenden Jahr fließen. Das Genehmigungsverfahren verlaufe holprig.

Wieviel eingespart werden muss, wisse man aber erst, wenn die Steuerschätzungen, Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisung vorliegen, betonte die Bürgermeisterin – und verwies die weitere Beratung in die Fraktionen. Denn die Rangfolge der Projektliste sei letztlich „eine politische Entscheidung“ des Gemeinderats.

