Preisgekrönte PC-Kurse für Senioren: Gautinger Nachbarschaftshilfe ausgezeichnet

Der Innovationspreis „Zu Haus daheim“ ist eine ganz besondere Auszeichnung für die Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“. Bei der Verleihung dabei waren (v.l.) Staatsministerin Ulrike Scharf, Dr. Klaus Wagner, Sevin Ulukut, Botschafterin der Aktionswoche Antje Hagen und Regierungsvizepräsidentin Sabine Kahle-Sander. © Stmas/alexander göttert

Damit Senioren sich während des Lockdowns nicht von der restlichen Welt ausgeschlossen fühlen, hat die Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“ PC-Kurse angeboten. Für ihr Engagement wurden die Ehrenamtlichen nun mit dem Innovationspreis des bayerischen Sozialministeriums ausgezeichnet.

Gauting – Große Freude bei der Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“: Beim Festakt im Kongresszentrum Augsburg hat die Bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf am Freitag das Gautinger Leuchtturmprojekt „Digitalisierung – Grundkurs für Senioren“ zur digitalen Teilhabe im Alter mit dem Innovationspreis „Zu Haus daheim“ ausgezeichnet. Der Preis des Ministeriums ist mit 3000 Euro dotiert.

„In allerletzter Minute habe ich die Gautinger Digital-Offensive für den Innovationspreis angemeldet“, sagt Initiator und Seniorenbeiratsvorsitzender Dr. Klaus Wagner. Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist habe er mit dem pensionierten ITler Sevin Ulukut und dessen Ehefrau noch ein einmütiges Video auf dem Gautinger Mehrgenerationen-Campus des BRK aufgenommen und eingeschickt. In wenigen Sätzen erläutert Wagner im Kurzfilm das Projekt: Als Senioren zu Hause vereinsamten, stellte Wagner das Digitalisierungsprojekt auf die Beine. Von der digitalen Welt abgeschnittenen älteren Gautinger Bürgern haben 14 ehrenamtliche Helfer von der Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“ von März bis Mai 2021 PC-Kurse angeboten. Über Tandem-Teams machten Ehrenamtliche die Senioren in Gauting fit für den Computer. Tablets wurden über das „Gauting hilft“-Projekt ebenfalls gesponsert.

PC-Kurs für Senioren: Neun Bedienungskarten von „Mein Gerät – das Tablet“ bis „Sicherheit im Internet“

Im Bewerbungsvideo präsentiert Wagner auch eine „rote Schachtel“ als Kernstück des Kurses. Sie enthält neun Bedienungskarten von „Mein Gerät – das Tablet“ bis zur „Sicherheit im Internet“, in denen die wichtigsten Tablet-Anwendungen in Kurzanleitungen erklärt werden. „Vor allem die Kombination von analogen und digitalen Elementen unseres Kurses und die humorvolle Gestaltung der Bedienkarten hat die Jury überzeugt“, da ist sich Wagner sicher.

Neben sechs weiteren Preisträgern erhielt die Nachbarschaftshilfe am Freitag den Innovationspreis „Digital Aktiv!“ – und erntete somit die Früchte ihrer Arbeit. „Selbstbestimmtheit, Würde und Teilhabe sind die Kö-nigskriterien für ein gutes Leben im Alter. Besonders wichtig für Seniorinnen und Senioren ist es, möglichst lange zu Hause zu leben – mit möglichst vielen Chancen auf gesellschaftliche Partizipation. Diesen Wunsch machen wir in Bayern möglich – zum Beispiel durch viele innovative Projekte, die ältere Menschen mit der digitalen Welt zusammenbringen. Sieben besonders herausragende von diesen habe ich heute mit dem Innovationspreis ‚Zu Hause daheim‘ ausgezeichnet“, sagte Ministerin Scharf. Der Festakt mit Preisverleihung im Augsburger Kongresszentrum war der Auftakt zur 15. Aktionswoche „Zu Hause daheim“ des Bayerischen Sozialministeriums. Sie rückt die vielfältigen Möglichkeiten eines selbstbestimmten Wohnens und Lebens im Alter in das öffentliche Bewusstsein, heißt es in einer Pressemitteilung des bayerischen Sozialministeriums.

Mit Preisgeld von 3000 Euro will Nachbarschaftshilfe neue Kurse anbieten

„Mit dem Preisgeld werden wir eine Neuauflage finanzieren und so noch mehr Seniorinnen und Senioren erreichen können.“, sagt Wagner. Jan Lang, Kreisgeschäftsführer des BRK Starnberg, zu dem die Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“ gehört, zeigt sich begeistert: „Ich war bei den ersten Ideen zum Digi-Kurs im Rahmen einer Videokonferenz zufällig mit dabei und habe den Elan unserer Initiatoren, die gute Kombination von Analog und Digital und die überaus positive Wirkung auf Senioren mitbekommen. Es freut mich, dass diese Eigeninitiative so schön belohnt wird. Das geht sicher weiter!“

Das Bewerbungsvideo der Gautinger Nachbarschaftshilfe ist online unter www.sevins-cloud.de/share/Gauting_hilft_Digi-Projekt.mp4 zu finden. cc