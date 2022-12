„Upcycling ist meine Leidenschaft“: Ein nachhaltiger Kiosk im historischen Milchhäusl

Heimelig und nachhaltig: Britta Drummer hat ihre Hinterhofwerkstatt aus der Wanneystraße an die Bahnstraße verlegt – ins historische Milchhäusl. © Dagmar Rutt

Britta Drummer hat im historischen Milchhäusl einen nachhaltigen Kiosk eröffnet. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch Lumbono-Stehlampen.

Stockdorf – So könnte unsere Zukunft aussehen: Der neu eröffnete Kiosk an der Bahnstraße 35 besteht ausschließlich aus wieder verwertetem Dingen. Zum Beispiel die von Britta Drummer designten und gefertigten „Lumbono“-Stehlampen mit Schirmen aus Segeltuch. Auch die neu eingebaute Küche aus Kiefernvollholz ist ein makellos restauriertes 1970er-Jahre-Modell. „Sammeln und Upcycling ist meine Leidenschaft“, erklärt die verheiratete Mutter von drei Kindern.

Eröfffnung war anlässlich des Christkindlmarkts

Anlässlich des Stockdorfer Christkindlmarkts ist der Kiosk eröffnet worden. Beim Besuch unserer Zeitung lodert Feuer im Schwedenofen, es duftet nach Kiefer. Neben dem Ofen steht ein gemütlicher, rostrot bezogener Ohrensessel und lädt zum Lesestündchen ein. Lektüre gibt es genug: Im Regal unter der Second-Hand Kaffeemaschine liegen reichlich Bücher.

An der Fassade des ehemaligen Milchhäusls der Familien Kothmair-Jäger entdeckt man einen mit Büchern randvoll bestückten Schrank. In der tannengrün lackierten Vitrine reihen sich Romane von Charlotte Link oder Amos Oz aneinander. Die Bücher stammen noch aus dem heuer abgerissenen Häuschen der verschwundenen Stockdorfer Buchhandlung Schwab gegenüber, erzählt Wolfgang Jäger, der gerade auf einen Kaffee im Kiosk vorbeikommt.

Von der Wanney- in die Bahnstraße

„Upcyceln ist unsere Lebensphilosophie“, erklärt Britta Drummer. Deshalb fertigt die kreative Unternehmerin seit 2014 in ihrer kleinen Stockdorfer Hinterhof-Werkstatt an der Wanneystraße Leuchten aus upgecyceltem Textil wie Segeltuch oder den Rupfensäcken einer Kaffeerösterei. Ihre hochwertigen „Lumbono“-Leuchten aus eigener Manufaktur vertreibt Britta Drummer im Online-Shop.

„Nach Corona hatte ich das Gefühl: Ich muss raus unter Leute“, erinnert sie sich. Gelegenheit dazu ergab sich am ehemaligen Kiosk der Familien Jäger und der aufgelösten Zimmerei Kothmair. Nachdem Kameramann Sebastian Bürck, der im Hinterhof das Nachbarschaftscafé Paletti betrieben hatte, den Standort an der Bahnstraße wieder aufgab, ergriff sie die Chance. „Ich dachte mir: Wenn nicht jetzt, wann dann.“ Also mietete sie die leerstehende, 70-Quadratmeter umfassende Fläche an der Bahnstraße in Stockdorf. Zuletzt hatte ein Ofenbauer hier seine Modelle ausgestellt.

Nach und nach hat Drummer dann mit ihrem Mann, einem gelernten Schreiner, ausrangiertes Mobiliar für die Einrichtung gesammelt und restauriert. Etwa die eingebaute Küche: Das Vollholz-Original aus den 1970er Jahren stammt aus dem aufgelösten Haushalt einer verstorbenen alten Dame in München-Schwabing. Auch die blitzblank gewienerte Kaffeemaschine, die dampfenden Cappuccino liefert, ist gebraucht. Am meisten freut die kreative Unternehmerin, dass sie für ihren nachhaltigen „Lumbono“-Leuchten mit Gestellen aus der nahen Schmiede in Unterbrunn jetzt endlich eine Ausstellungsfläche hat.

Es geht auch um ein neues Lebensgefühl

Wichtig ist aber noch etwas anderes. Nämlich, dass es jetzt einen Ort gibt, wo sich die Leute einfach bei einer Tasse Tee oder Kaffee treffen können. „Es geht auch darum, wieder Lebensgefühl nach Stockdorf zu bringen“, sagt sie. Wenn Britta Drummer an der Holzfensterbank im Schaufenster sitze, legten manche Autofahrer an der Bahnstraße sogar eine Vollbremsung hin. Der neue nachhaltige Kiosk an der Bahnstraße 35 in Stockdorf ist täglich, außer sonntags, von neun bis 18 Uhr geöffnet. Christine Cless-Wesle

