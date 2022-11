Neuer Online-Tool zeigt die Energieerzeugung von Ort

Von: Volker Ufertinger

Teilen

So funktioniert‘s: Silke Mall von den Bayernwerken (r.) erläuterte Wilhelm Rodrian, Umweltmanager der Gemeinde Gauting und Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger den Energiemonitor. © Gemeinde Gauting

Ab sofort können Gautinger auf der Gemeindehomepage nachvollziehen, wie viel Energie aktuell vor Ort produziert wird. Das soll die Bürger motivieren.

Gauting – Gauting, 28. November 2022, 10.30 Uhr. Es ist windstill, die Würm plätschert vor sich hin, die Sonne kämpft sich durch die Nebeldecke. Für die Energieversorgung heißt dies: Der regionale Strom wird derzeit zu 17 Prozent aus Energiequellen vor Ort gespeist. 268 Kilowattstunden tragen die Fotovoltaikanlagen bei, 39 die Wasserkraft, 136 andere Erzeuger, darunter Biomasse. Woher man das so genau weiß? Seit diesem Montag ist auf der Internetseite der Gemeinde ein Tool einsehbar, das sich alle 15 Minuten aktualisiert. „Am Ende jeden Tages können wir als Kommune Bilanz ziehen und uns fragen: Wie grün war der örtliche Energiemix heute?“, sagte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger bei der Vorstellung für die Presse am Montag.

Dieses aussagekräftige Tool sollte in seiner Wirkung nicht unterschätzt werden. „Inzwischen gibt es ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Energie vor Ort zu erzeugen und von Importeuren unabhängig zu sein“, sagte Wilhelm Rodrian, Umweltmanager der Gemeinde. „Und hier sieht man eben schwarz auf weiß, wie viel zur Energieautarkie noch fehlt, die sich die Gemeinde bis 2035 auf die Fahnen geschrieben hat.“ So sieht es auch Kössinger. „Die Angaben soll dazu motivieren, auf der einen Seite Energie zu sparen und auf der andere Seite die Eigenversorgung zu steigern.“

Lesen Sie auch: Gautinger Firma baut schwimmende Fotovoltaikanlagen

Einen großen Aufwand hat es nicht bedeutet, das Tool anzufertigen. „Da steckt ein Algorithmus dahinter“, erklärte Silke Mall, Leiterin des Kommunalmanagements Oberbayern der Bayernwerke. Es war eine Sache von mehreren Wochen, die Seite zum Laufen zu bringen. Neben Gauting verfügt aktuell nur noch die Gemeinde Berg über ein solches Hilfsmittel.

Bei der Wasserkraft steht Gauting gut da

Am wenigsten Sorgen muss man sich in Gauting um die Wasserkraft machen, sie ist dank der Würm annähernd ausgeschöpft. Fünf Wasserkraftwerke – zwei an der Reismühle, eines am E-Werk, eines in Stockdorf sowie eines in Grubmühl – zweigen so viel Energie ab, wie möglich ist, ohne zu sehr in das natürliche Gleichgewicht einzugreifen. „Man darf auch die natürliche Strömung nicht außer Acht lassen“, so Rodrian. „Sonst würde sich sicher das Wasserwirtschaftsamt einschalten.“

Zuversichtlich stimmt, dass sich immer mehr Bürger Fotovoltaikanlagen auf das Dach installieren. „Dieses Jahr waren es in der Gemeinde 80“, so Rodrian. Das hat auch mit der Weltlage zu tun. „Heute gibt es gute Gründe, sich mit den Argumenten für grüne Energien auseinanderzusetzen. Die Angstmacherei von früher funktioniert nicht mehr.“

Noch kein Windrad im Gemeindegebiet

Aufholbedarf gibt es noch bei der Windenergie, im Gemeindegebiet steht nämlich noch kein einziges Windrad. Doch das soll sich bald ändern. Derzeit werden Konzentrationsflächen ausgewiesen. „Es wird Windräder in allen Bereichen geben, und wir werden uns an den Anblick gewöhnen“, sagte die Bürgermeisterin.

Entwarnung gab Silke Mall beim aktuellen Thema Blackout. „Einen großflächigen, lang anhaltenden Stromausfall wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht geben“, sagte sie. Die Energiesicherheit sei in Deutschland so hoch wie kaum sonst wo auf der Welt, deutschlandweit kommt es jährlich nur zu 13 Minuten Stromausfall. „Man sollte sich nicht verunsichern lassen.“

Starnberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Starnberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.