Dank großzügiger Spender: Kindergarten „Vogelnest“ hat ein neues Klettergerüst

Für kleine Himmelsstürmer

14.000 Euro kostete das Klettergerüst, das der evangelische Kindergarten „Vogelnest“ bekommen hat. Möglich wurde dies dank großzügiger Spender.

Stockdorf – Überglücklich waren am Dienstag die 24 Mädchen und Buben des Evangelischen Kindergartens „Vogelnest“ an der Föhrenstraße in Stockdorf. Dank der erfolgreichen Spendenwerbung von Leiterin Manuela Weiß konnte bei strahlendem Sonnenschein das neue Klettergerüst mit Rutsche eingeweiht werden. „Uns war wichtig, dass die Vorschulkinder die Einweihung noch miterleben“, so Weiß. Die Spendenaktion fürs große Klettergerüst dauerte fast drei Jahre. Das Spielgerät kostete 14 000 Euro, mit Erdarbeiten und Montage lagen die Gesamtkosten bei 21 000 Euro.

Viele Wohltäter hatten sich zusammengetan, um den Kindern diese Freude zu machen. Durch den Verkauf von Gebäck und selbst gefertigten Bastelarbeiten hatten allein die Kindergartenmütter und -väter beim Stockdorfer Christkindlmarkt 1400 Euro eingenommen, erzählte Elternbeiratsvorsitzende Katrin Rudloff-Ahmetovic. Einen Scheck über 1000 Euro übergaben Vorstand Konrad Hallhuber und Geschäftsführer Gustav Huber von der Bürgerstiftung Starnberg. Der Stockdorfer Edeka-Markt von Stefan Alex steuerte 500 Euro Kunden-Pfand-Spenden bei. „Zwei Hüte“ hatte Sponsorin Anneliese Bradel auf: Die Planegger Ex-Gemeinderätin übergab eine 500 Euro-Spende vom Rotary Club Gauting-Würmtal und nochmals dieselbe Summe vom Planegger Verein „Miteinander.“ Denn „Miteinander“ finanziert die Diakon-Stelle der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit mit. Ihnen allen dankte Pfarrerin Elisabeth Kühn. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Planegg-Stockdorf ist Trägerin des 1967 gegründeten „Vogelnests“ in Stockdorf.

Doch auch ohne Kleinspenden wäre die Anschaffung nicht möglich gewesen. Die Seelsorgerin dankte daher auch Daniela Marquez. Die Mutter von zwei Kindern hatte über die Kraillinger Elektrofirma „Sun Worx“ ihres Ehemanns eine Spende beigesteuert. Ebenso Monika Endriß, aber auch der Planegger Rolf Tannhäuser. Im Fokus standen bei der Feier im idyllischen Garten des „Vogelnest“ aber die Kinder mit ihrem selbst gebackenen „Danke“-Kuchen und Willkommensgesang. „Den Kindern gehört das Himmelreich, das hat schon Jesus gesagt“, so Elisabeth Kühnel in ihrer Ansprache. Auf dem neuen Spielgerät werden die Mädchen und Buben nämlich nicht nur in den Himmel klettern, sondern auch lernen, sich selbst zu vertrauen, und sich selbst einzuschätzen. „Und wenn es mal schief gehen sollte, sind gute Menschen da, die Euch trösten und Euch Mut machen, es noch einmal zu versuchen“, so die Pfarrerin in ihrer Rede. Christine Cless-Wesle