Fahrradfahrer sind zufrieden mit den Straßen in Gauting

Von: Volker Ufertinger

Fahrradstreifen helfen Radfahrern. Der an der Bahnhofstraße hat sich bewährt. Der an der Münchner Straße endet am Münchner Berg - noch. © Ufertinger

Der Fahrradklimatest des ADFC will alle zwei Jahre von Radfahrern wissen, wie zufrieden sie vor Ort sind. Gauting schneidet mit 3,9 gut ab.

Gauting – Kinder, die mit der Schulnote 4 nach Hause kommen, werden selten gelobt. Insofern sollte man meinen, dass die 3,9, mit der Gauting beim jüngsten Fahrradklimatest abgeschnitten hat, nicht sonderlich gut ist. Doch auf den zweiten Blick stellt sich die Situation deutlich freundlicher dar. Zum einen ist es die beste Note, die Gauting erzielt hat. 2012 war die Würmtalgemeinde zum ersten Mal dabei, damals mit einer 4,0. 2018 gab es gar eine 4,3. Jetzt liegt der Schnitt erstmals unter 4. Außerdem: Verglichen mit Orten von vergleichbarer Größe (20 000 bis 50 000 Einwohner) liegt Gauting deutschlandweit auf Platz 168 von 447, also im vorderen Drittel, bayernweit auf Rang 15 von 47. Das ist beachtlich. Zum Vergleich: Starnberg steht mit einer 4,3 ziemlich schlecht da.

Der Fahrradklimatest erhebt nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein. In Gauting heißt das: Im Zeitraum zwischen Anfang September und Ende November 2022 haben 78 Einwohner einen Fragebogen ausgefüllt. Besonders gut wurden dabei die Erreichbarkeit des Ortszentrums bewertet (Note 2,7), die Möglichkeit zügigen Radfahrens (2,9) und der Winterdienst auf den Radwegen (3,3). Kritik wurde hingegen laut bei der Ampelschaltung für Radfahrer (Note 4,6), der Führung an Baustellen (4,7) sowie der Breite der Radwege (ebenfalls 4,7).

Gute Verbindungen in alle Ortsteile

Sebastian Fuchsberger, einer von zwei Sprechern des Gautinger ADFC, freut sich über die verbesserte Note für seine Gemeinde. Sie hat für ihn auch gute Gründe. „Der Schutzstreifen auf der Bahnhofstraße ist ein echter Gewinn“, sagt er. „Ich fühle mich da als Radfahrer von den Autofahrern respektiert.“ Fast noch wichtiger sei aber der Radweg von Gauting nach Neuried, für den der ADFC lange gekämpft habe. „Er ist als Direttissima extrem wichtig.“ Darunter auch für die Pendler, die in München arbeiten, etwa durch den Anschluss an die U-Bahnstation Fürstenried-West. Insgesamt fühlt sich Fuchsberger in Gauting als Radfahrer gut aufgehoben. Was er vor allem schätzt: „Es gibt gute Radverbindungen in alle Ortsteile.“ Die meisten seien noch dazu gut beleuchtet, was die Akzeptanz erhöht.

Die Schulstraße unterhalb des Rathauses könnte nach dem Wunsch des örtlichen ADFC für Fahrradfahrer ertüchtigt werden. © Ufertinger

Aber: Auch, was gut ist, kann noch verbessert werden. Da fällt Fuchsberger der Schutzstreifen ein, der am Münchner Berg endet. „Richtung Stockdorf ist dann gar nichts mehr. Das ist unbefriedigend.“ Außerdem wäre es an der Zeit, eine Lösung für die Route vom Hauptplatz Richtung Starnberg zu entwickeln. Ihm schwebt ein Radweg über die Schulstraße vor. „Das ist sicher etwas, worüber man nachdenken könnte.“

In der Gemeinde ist der Fahrradklimatest noch nicht im Detail ausgewertet worden, die Stelle des Umweltmanagers ist erst vor kurzem wieder besetzt worden. Grundsätzlich ist man aber zufrieden: „Wir freuen uns aber über das gute Abschneiden der Gemeinde Gauting und die positive Entwicklung der letzten Jahre. Das Ergebnis ist für uns auch ein guter Anhaltspunkt zu sehen, ob die umgesetzten Maßnahmen die gewünschte positive Wirkung zeigen“, teilt Pressesprecher Andreas Röming mit.

Im Rahmen der Möglichkeiten sei es selbstverständlich das Ziel der Gemeinde, die Situation für Radfahrer kontinuierlich zu verbessern. Neben dem Schutzstreifen auf der Bahnhofstraße und dem Radweg nach Neuried nennt Röming auch die Errichtung der MVG-Radstationen. „Derzeit wird auch die Germeringer Straße saniert und in diesem Zuge auch der Zustand des dortigen Fahrradschutzstreifens verbessert.“