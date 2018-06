Pedelec-Fahrer (81) schwer verletzt

Ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Germering ist bei einem Unfall nahe Gauting am Dienstag schwer verletzt worden.

Gauting - Der Senior war gegen 11.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem sogenannten Landkreisweg in südwestlicher Richtung unterwegs. Hinter ihm fuhr seine Ehefrau, ebenfalls mit einem Pedelec. Als er die Germeringer Straße außerhalb von Gauting überqueren wollte, übersah er offenbar einen 60 Jahre alten Mann aus Gauting der mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Gauting unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der Autofahrer führte noch eine Vollbremsung und eine Ausweichbewegung nach rechts durch, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer nach Angaben der Polizei nicht mehr verhindern. Der 81-Jährige zog sich dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma und einen gebrochenen Ellbogen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Den Sachschaden am Auto – Stoßstange, Motorhaube, Kotflügel, Windschutzscheibe – gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. Der Mazda wurde abgeschleppt, die Ehefrau des Verunglückten wurde zusammen mit den zwei augenscheinlich nicht beschädigtetn Pedelecs von der Polizei nach Hause gebracht. mm