Investor stellt Pläne für das Nordende des Bahnhofplatzes vor

So sollen die Wohnhäuser aussehen – gesehen von Norden (oben) und von Süden. Der Kopfbau am Bahnhofplatz wird ein Stockwerk höher. © Darstellung: Joachim Gutthann/Hela GmbH & Co KG Ainring

36 Wohnungen, eine Post, Büros, Arztpraxen: Die Planungen für das Areal am Bahnhofplatz schreiten voran. Am Dienstag stellte sie der Investor dem Bauausschuss vor.

Gauting – Die Planungen für das Gautinger Postareal am Bahnhofplatz machen Fortschritte. Im Bauausschuss am Dienstag präsentierte Joachim Gutthann, als Architekt für die Hela GmbH & Co KG Ainring tätig, den Plan eines fünfgeschossigen Kopfbaus. An der Hubertusstraße sollen sich zwei viergeschossige Mietshäuser mit begrünten Dächern anschließen. Ein Mobilitätskonzept ist ein weiterer Bestandteil des Vorhabens. Mit vier Gegenstimmen hat der Bauausschuss das Projekt auf den Weg gebracht. Der Plan wird ausgelegt.

Solaranlagen auf den begrünten Dächern

Nach Vorgaben des Siegerentwurfs für das Bahnhofsareal wird der Investor den Neubau-Komplex auf dem Postareal zwischen Bahnhofplatz und Hubertusstraße realisieren, hieß es in der Sitzungsvorlage. Am Bahnhofplatz entstehe ein fünfgeschossiger Kopfbau mit Tiefgarage, Postfiliale im Erdgeschoss sowie Büros und Arztpraxen, erläuterte Architekt Gutthann in der Sitzung. An der Hubertusstraße sind zwei viergeschossige Baukörper mit Wohnungen vorgesehen mit vier bis fünf Appartements pro Etage – 36 Mietwohnungen mit breiten, tiefen Balkonen.

Auf den begrünten Flachdächern der drei Komplexe seien Solaranlagen geplant. Der Kopfbau werde etwa 1,50 Meter höher als das Ärztehaus gegenüber, das ebenfalls im Eigentum von Josef Reichenberger ist. Seine Tochter Eva-Maria Klappauf hat bei Hela bereits die Nachfolge angetreten. Das Verteilerzentrum der Post werde ausgelagert. Von Ärzten habe sie bereits Anfragen, ein Gautinger Unternehmer wolle ein gesamtes Stockwerk anmieten, so Klappauf.

Es entsteht ein eigenes Mobilitätskonzept

Mit dem Mobilitätskonzept hat der Eigentümer Christian Bitter von „stattbau München“ beauftragt. Wegen der Nähe zu S-Bahn und Bus plane er – abweichend von der Gautinger Satzung – nur 75 Pkw-Stellplätzerechtlichen Gründe. Zum Ausgleich sollen die Fahrradabstellplätze um 20 Prozent auf 181 erhöht werden. Das Mobilitätskonzept umfasse auch Car- und Bike-Sharing, Fahrradreparatur-Werkstatt und Mobilitätsstation. Vom Komplex sei nämlich der gesamte Ort per Fahrrad, das „Karls“ problemlos zu Fuß erreichbar, „sodass man nicht für jede Tüte Milch mit dem Auto fahren muss“.

Die Bauzeit liegt bei etwa zwei Jahren

Dass der Neubau höher als das Ärztehaus werden soll, wunderte Stefan Berchtold (MfG/Piraten). Das sei die Ursprungsidee des mit Bürgern erarbeiten Rahmenplans des Stadtplaners Professor Rudolf Scheuvens gewesen, wonach der Bahnhofplatz durch zwei hohe Kopfbauten eingefasst werden soll, erinnerte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. „Mir gefällt das sehr gut“, lobte Markus Deschler (FDP) den Entwurf. „Wann geht’s los?“, fragte er. Nach eineinhalb bis zwei Jahren Bauzeit könnte das Vorhaben realisiert sein, sobald der Bebauungsplan ab Ende 2023 in trockenen Tüchern sei, erklärte Klappauf. Wichtig seien ihr begrünte Holz-Fassaden, erklärte Anette Derksen (Grüne) das zum ihrer Ansicht nach vorbildlichen Projekt. Schön, aber überdimensioniert fanden es Eberhard Brucker (SPD) und Richard Eck (UBG) – sie wollten eine Etage weniger am Übergang zu den Einfamilienhäusern an der Hubertusstraße. Christine Cless-Wesle

