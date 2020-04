Saisonstart in der 2. Bundesliga verschoben

Nun hat es auch die Zweitliga-Baseballer der Gauting Indians getroffen. Der für das zweite Maiwochenende terminierte Saisonstart wurde jetzt vom Verband ausgesetzt.

Gauting – Irgendwie hatte Josef Fischer mit dieser Nachricht schon gerechnet. Als der Mannschaftssprecher der Gauting Indians über die neuesten Beschlüsse des Deutschen Baseball-Verbands informiert wurde, hatte er bereits den Plan B in der Tasche. „Wir werden die Zeit dazu nutzen, unseren Platz zu erneuern“, verkündete Fischer nach der Mitteilung der obersten Funktionäre, „dass der Saisonbeginn in den DBV-Ligen bis auf Weiteres ausgesetzt wird“.

Damit kassierte der Verband seinen Beschluss selbst wieder ein, wegen der Corona-Pandemie die Saison deutschlandweit am zweiten Mai-Wochenende zu beginnen. Nachdem die Kontaktbeschränkungen von den Behörden verlängert worden waren, sah der DBV seine Entscheidung als hinfällig an. Zwar betonte er, dass es weiterhin das Ziel sei, „einen Spielbetrieb in diesem Jahr stattfinden zu lassen“, aber welche Form er annimmt, ließ der Verband offen.

„Für diesen Fall sind unterschiedliche Szenarien ausgearbeitet, die den verschiedenen möglichen Startterminen gerecht werden“, so der DBV. Fischer geht davon aus, dass heuer in der 2. Bundesliga Südost höchstens eine Einfachrunde absolviert werden kann: „Ich glaube nicht, dass es eine komplette Saison wird.“ Er hält es auch für möglich, dass in diesem Jahr die Schläger völlig jungfräulich in der Ecke stehen bleiben: „Wenn bis zum 31. August nichts passiert, dann ist Baseball vorbei.“

Geht aber doch noch in diesem Jahr irgendetwas, sind die Rothäute gut gerüstet. Der Stamm hat derzeit all seine Krieger an der Würm versammelt. Eine Hilfskraft aus den USA ist zwar fest eingeplant und wird stets über die Entwicklungen in Deutschland auf dem Laufenden gehalten, doch die Mannschaft zeigte schon im vergangenen Jahr, dass sie gut genug aufgestellt ist, um ohne Verstärkungen aus Amerika zu bestehen. „Wenn eine Saison stattfindet, kann es sein, dass es komplett ohne Ausländer passiert“, sagt Fischer. Gegebenenfalls seien wegen der kritischen Situation in den Vereinigten Staaten gar keine Transfers möglich.

So lange keine Planungssicherheit besteht und nur über verschiedene Szenarien diskutiert wird, haben sich die Indianer für handfeste Lösungen ausgesprochen. Das eigene Areal an der Leutstettener Straße ist für die nächsten sechs bis acht Wochen gesperrt, damit eine Firma die nötigen Sanierungen des Platzes ausführt, für die unter der Saison nie Zeit ist. „Ich denke, dass demnächst erst mal nichts passiert“, meint Fischer. Die Corona-Krise werde nicht mit einem Schlag enden und sein Team daraufhin plötzlich an die Bases gerufen. Und wenn doch, dann haben Verband und Vereine in diesen Wochen ohnehin genügend Erfahrungen gesammelt, wie sich am besten improvisieren lässt.