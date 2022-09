Schüler radeln zweimal um den Globus: Gauting ist beste Gemeinde beim Stadtradeln

Auszeichnungen für Vielradler: Wilhelm Rodrian, Reiner Assbichler, Dritter Bürgermeister Markus Deschler, Andrea Pfannes, Dr. Matthias Ilg, Erwin Kohout, Axel Höpner und Constanze Höpner (v.l.). © Andrea Jaksch

Gauting – Erstmals war Gauting beste Gemeinde beim kreisweiten Stadtradeln: In der alten Bahnhofspizzeria ehrte der Dritte Bürgermeister Markus Deschler am Sonntagnachmittag die Besten aus der Gemeinde. Insgesamt 186 272 Kilometer hatten aktive Radler erstrampelt und so rechnerisch 29 000 Kilogramm CO2 eingespart.

Markus Deschler nannte das Abschneiden der Gemeinde ein „fantastisches Ergebnis“. Allen 1267 Gautinger Stadtradlern gelte sein Dank, aber besonders Willhelm Rodrian. Der Umweltmanager, der demnächst in Rente geht, „hat zum letzten Mal viel Herzblut in die Aktion gesteckt“. Er werde viel Zeit haben, um beim Stadtradeln selber loszulegen, konterte der Umweltmanager.

In Abwesenheit kürte Deschler das Team des Otto-von-Taube-Gymnasiums auf Rang 1. 89 290 Kilometern hatten die Schüler und Lehrkräfte innerhalb von drei Wochen erstrampelt – eine Strecke „von zweimal um den Äquator“. Als zweitbestes Team ehrte Rodrian die Gautinger Realschule für 30 837 Kilometer. „Ich bin selber mitgeradelt“, erzählt Realschullehrerin Andrea Pfannes im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zum Teil seien Lehrkräfte und Schüler von Krailling, Stockdorf, Starnberg, Neuried, Hochstadt, Germering oder Gilching nach Gauting geradelt. Unter den Firmen-Teams erzielte das des Automobilzulieferers Webasto in Stockdorf mit 45 702 Kilometern den ersten Platz im Landkreis, freute sich Deschler. Die Urkunde nahm Webasto-Mitarbeiter und Allwetter-Radler Erwin Kohut aus Aubing in Empfang: „Wir waren 70 Leute – so viel wie noch nie – und haben unseren letzten Rekord mit 39 Webasto-Radlern massiv getoppt“, so Kohut. Dass Personalchef Marc Pastovski mit von der Partie war, habe dem Stadtradeln mit Jobrad-Leasing bei Webasto einen großen Schub verliehen. Hans-Georg Martin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) hatte mit seinem Team zwischen 27. Juni und 17. Juli umgerechnet die Strecke „von Gauting bis zum Golf von Oman“ zurückgelegt, rechnete Deschler vor. Das offene Team erreichte 5253 Kilometer (Rang 4).

Auf dem ersten Einzel-Platz – Preos: ein Eisgutschein – landete der pensionierte Rathausmitarbeiter Reiner Aßbichler. Gemeinderat Dr. Matthias Ilg (Grüne) war bei den „Parlamentariern“ mit 1509 Kilometern kreisweit Zweiter. Da der leidenschaftliche Alltagsradler Anfang September „beim Ausweichmanöver von einer Hundeführerin“ einen Radunfall am Ausgang des Forstenrieder Parks hatte, musste er seine Urkunde mit Armgips entgegennehmen. Bei seinen Gautinger Ratskollegen halte sich die Freude am Radeln in Grenzen, findet der Unterbrunner Gemeinderat Axel Höpner (Menschen für Gauting). Mit seiner Frau Constanze war Höpner jedenfalls mit von der Partie beim CO2-Einsparen. „Bei mir ist noch Luft nach oben“, räumt sein Kollege Markus Deschler ein. Er sei nämlich heuer nur bei der offiziellen Eröffnung von Krailling nach Forst Kasten mitgeradelt. cc