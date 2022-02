Schulen wachsen, Sporthallen nicht

Teilen

4,21 Millionen Euro soll die neue Dreifach-Turnhalle kosten. © Monika Skolimowska/dpa

In zwei Jahren soll das Gautinger Gymnasium eine eigene Dreifach-Turnhalle bekommen, die mehr als vier Millionen Euro kosten soll. Die Notwendigkeit ist offensichtlich – es fällt nämlich schon Sportunterricht aus.

Gauting – Das Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting braucht eine Dreifach-Turnhalle. Die Kosten rufen bei einigen Gemeinderäten allerdings Fragen hervor. Nach der Notwendigkeit erkundigte sich SPD-Fraktionssprecher Eberhard Brucker bei den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss. Der Neubau ist in den Jahren 2024 und 2025 mit 4,21 Millionen Euro veranschlagt, die allerdings Gauting als Schulträger nur zu einem geringen Teil wird tragen müssen. Es gebe bereits eine Bedarfsanalyse, erklärte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Jens Rindermann (Grüne) ergänzte, dass der Landkreis 90 Prozent der Kosten übernehme. Derzeit laufen Gespräche, ob die Richtlinie des Kreises nicht nachgebessert werden muss – und ob der Landkreis seine Erstattungen nicht erhöht.

Kämmerer Stefan Hagl legte auf Bruckers Nachfrage hin Zahlen vor: Rund 1100 Schülerinnen und Schüler seien aktuell für den Sportunterricht am Gymnasium eingeschrieben. Das Gymnasium, die größte Schule auf dem Campus, verfüge nur über zwei einfache, vor über 50 Jahren errichtete getrennte, marode Turnhallen. Dort regne es immer wieder durchs Dach, erläuterte Schulleiterin Sylke Wischnevsky auf Nachfrage. Wasserschäden habe die Gemeinde zwar aktuell behoben, aber das Gymnasium müsse stets die eine Dreifach-Turnhalle der benachbarten Realschule mitnutzen. Dieses Modell funktioniere nur, „weil wir sehr kollegial zusammenarbeiten“. Der Sport-Stundenplan werde dadurch hochkomplex. Deshalb habe sie bereits 2014 einen ersten Antrag auf Neubau einer Dreifach-Turnhalle gestellt, erläutert Wischnevsky. Zudem wachsen alle drei Schulen auf dem Campus, auch die Paul-Hey-Mittel-Schule. Die Mitnutzung der Realschul-Turnhalle werde deswegen „immer schwieriger“, der Sportunterricht an der Oberstufe des Gymnasiums sei bereits eingeschränkt. Mannschaftssport wie Handball und Badminton fänden nicht mehr statt. Mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium käme ein weiterer Jahrgang mit sechs weiteren Sportgruppen hinzu – das seien 130 Schülerinnen und Schüler zusätzlich, rechnet Sylke Wischnevsky vor. Große Nachfrage gebe es zudem für die offene Ganztagsschule mit Sportunterricht. Da alle drei Schulen auf dem Gautinger Campus Abschlussprüfungen in den von den örtlichen Sportvereinen mit genutzten Turnhallen abhalten, müsse Sport „immer wieder ausfallen“. Doch wie wichtig Bewegung für Kinder und Jugendliche ist, habe gerade Corona gezeigt, hofft Sylke Wischnevsky auf den Neubau ab 2024.

Das letzte Wort hat am kommenden Dienstag der Gemeinderat. Denn auf der Tagesordnung steht der Beschluss über die Haushaltssatzung mit Finanzplanung.