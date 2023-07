Schwimmclub Gauting wird 50 Jahre alt - und feiert im Sommerbad

Von: Volker Ufertinger

Zug um Zug: Beim Schwimmfest am Sonntag wird wieder der Gautinger Meister ermittelt. Es geht darum, in der Addition von 50 Metern Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil die schnellste Zeit zu erzielen. © Andrea Jaksch

Der Schwimmclub Gauting feiert am Sonntag sein 50-jähriges Bestehen mit einem Schwimmfest. Anschließend wird gegrillt und in Erinnerungen geschwelgt.

Gauting – Anfang der 1970er Jahre gab es um die Sportart Schwimmen im Würmtal einen regelrechten Hype. Denn: Das neue, 1966 eröffnete Bad verfügte über 50-Meter-Bahnen. Das war der Grund, warum viele berühmte Athleten im Vorfeld der Olympischen Spiele in München 1972 dort trainierten (wenn auch nicht, wie oft behauptet, der legendäre Mark Spitz). Die Anwesenheit der Sportler machte das Schwimmen schnell populär. Im Jahr nach den Spielen, 1973, gründete sich der Schwimmclub Gauting. Der Zulauf war so groß, dass in den 1980er Jahren teilweise das komplette Becken für die Schwimmer reserviert war. 400 Mitglieder zählte damals der Verein. Heute sind es immerhin noch 190. Die Schwimmabteilung ist nach dem Turnen und dem Fußball die drittstärkste im Gautinger SC, was die Mitgliederzahlen angeht.

Eine Frau der ersten Stunde war Monika Bezdek, vielen bekannt als Leiterin des Eltern-Kind-Programms (EKP) Stockdorf. Ihre Mutter Ursula war ebenfalls vom Schwimmfieber erfasst worden und organisierte im Juli 1973 im Sommerbad ein Volksschwimmen für jedermann. „Die Resonanz war riesengroß“, erinnert sich Bezdek. Bald danach wurde der Verein gegründet, denn: Das Interesse war offensichtlich. Monika Bezdek ging unter die Wettkampfschwimmer und holte sich bei den Senioren einige Titel in ihrer Paradedisziplin, dem Brustschwimmen, darunter als Bayerische Meisterin und deutsche Vizemeisterin. „Damals hatten wir einige gute, schnelle Schwimmer“, erzählt sie. Mittlerweile hat sich die Ausrichtung der Abteilung verändert, vom Leistungs-, hin zum Breitensport.

Seit 1977 leitet Antje Feser die Abteilung. „Anfangs sollte ich es nur provisorisch für zwei Jahre machen“, sagt sie. „Doch dann sind 26 Jahre daraus geworden.“ Sie selbst kam zum Schwimmen, weil ihr Vater ein Segelboot am Starnberger See hatte. Das Schwimmen brachte er ihr auf ungewöhnliche Weise bei. „Er hat mich auf einen Hocker gelegt und mich so lange die Bewegungen machen lassen, bis ich es konnte. Und tatsächlich, es hat geklappt.“

An das von Ursula Bezdek organisierte Volksschwimmen kann sich sich gut erinnern, es war eines ihrer Schlüsselerlebnisse. Im Gautinger Bad fühlt sich die Abteilungsleiterin pudelwohl, nicht umsonst ist sie auch stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. Sie bedauert nur, dass man im Sommerbad – wie der der Name schon sagt – nur einen Bruchteil des Kalenderjahres trainieren kann, nämlich vier Monate. Die restliche Zeit hält sich die Abteilung im Hallenbad in Pöcking fit. „Vielleicht können wir irgendwann eine Kuppel über das Sommerbad bauen“, scherzt sie.

Das Sommerfest Das Schwimmfest findet am Sonntag, 9. Juli, ab 10 Uhr im Sommerbad am Reismühlerweg statt. Start ist um 10 Uhr, Siegerehrung um 17 Uhr, danach Grillen und Feier von 50 Jahren SC Gauting. Zwergerlschwimmen: 25 Meter Brust mit Schwimmhilfe für die Jahrgänge 2017 und jünger, 25 Meter Brust ohne Schwimmhilfe für die Jahrgänge 2015 bis 2017 und 50 Meter Brust für die Jahrgänge 2014 und 2015. Urkunden und Medaillen für alle. Offene Gautinger Meisterschaften: Für alle Einwohner der Gemeinde Gauting und Mitglieder des SC Gauting, Jahrgang 2013 und älter. Weitere Teilnehmer sind willkommen, starten aber außer Konkurrenz (nur Urkunden, keine Wertung / Medaillen). Disziplinen: 50 Meter Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil nach Altersklassen. Gautinger Meister wird der / die Schnellste in der Addition aller vier Lagen. Urkunden für alle, Medaillen für Platz 1 bis 3. 3 x 50 Meter Freistilstaffel für Jugend, Familien, Vereine. Urkunden für alle. Startgeld: 3 Euro pro Einzelstart, 6 Euro pro Staffel. Meldeschluss: 7. Juli per Mail an feser24@t-online oder direkt im Bad.

Seit dem 26. Mai dieses Jahres trainieren die Gautinger Schwimmer zwei Mal die Woche am Reismühlerweg. Am Dienstag ab 18 Uhr Junioren und Erwachsene, am Freitag ab 16 Uhr Anfänger, Fortgeschrittene, Junioren und Erwachsene. Eine Besonderheit stellt die Kooperation mit dem Eltern-Kind-Programm Stockdorf dar. Das ist kein Wunder: Leiterin ist Monika Bezdek. „Das ist so etwas wie unsere Talentschmiede“, so Feser.

Bezdek ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder schwimmen lernen – im Fall des EKP zusammen mit den Eltern. „Die Kinder sollen das Element Wasser erfassen und Spaß daran haben.“ Eine große Rolle spielt für sie auch der soziale Faktor. „Wenn man zum Kindergeburtstag im Schwimmbad eingeladen ist und kann es nicht, dann ist das nicht schön.“ Außerdem sei es eine Sportart, die man ein Leben lang betreiben kann, weil sie – anders als etwa das Joggen – die Gelenke schont. Kurz: „Schwimmen ist brutal wichtig.“