Seniorin gibt Betrügern Goldschmuck und Geld im Wert von 25.000 Euro

85-Jährige mit Schockanruf und Enkeltrick überrumpelt. © Carsten Rehder

Eine 85-Jährige aus Gauting ist am Mittwoch mit Schockanruf und Enkeltrick überrumpelt worden. Sie verlor dabei Bargeld und Schmuck im Wert von rund 25.000 Euro.

Gauting – Eine 85-jährige Seniorin aus Gauting wurde am Mittwoch Opfer einer Betrugsmasche. Sie verlor dabei Bargeld und Schmuck im Wert von rund 25 000 Euro. Die Täter kombinierten den berüchtigten Enkeltrick mit einem „Schockanruf“, wie Gautings Polizeichef Andreas Ruch meldete. „Skrupellose Trickdiebe haben nahezu alle Register gezogen“, heißt es in seinem Pressebericht. Die Unbekannten hätten die ältere Frau „komplett aus der Fassung“ und „um ihren gesamten Goldschmuck“ gebracht.

Erst als die Gautingerin den Betrügern den Schmuck an ihrer Haustüre übergeben hatte, nahm sie Kontakt mit ihrem richtigen Enkel in München auf. Der sagte ihr laut Ruch, sie habe „eine große Dummheit begangen“.

Die Chronologie des Falls zeigt die Dreistigkeit und die Art und Weise, wie die 85-Jährige überrumpelt worden war: Gegen 17.30 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf auf ihrem Festnetz von einem jungen Mann, den sie aufgrund seiner Stimme für ihren Enkel hielt. Er erklärte ihr, dass seine Mutter (also ihre Tochter) mit ihrem Auto einen Radfahrer in München überfahren hätte. Bei dem Radfahrer, der den Unfall nicht überlebt habe, handle es sich um einen zweifachen Familienvater aus der Ukraine. Wegen seines Todes wären der Enkel und seine Mutter jetzt bei der Polizei in München. Dann war plötzlich eine angebliche „Oberkommissarin Dietrich vom Revier 12“ am Telefon. Die falsche Polizeibeamtin erklärte der Frau den gleichen Sachverhalt noch mal. Sie sagte, ihre Tochter müsse wegen des Unfalls ins Gefängnis. Die Haft könne jedoch mit einer Kaution verhindert werden. Daraufhin fragte die „Oberkommissarin“ nach Bargeld, Schmuck oder Goldmünzen. Die 85-Jährige suchte alles zusammen, was sie in ihrer Wohnung fand. „Ihren Goldschmuck musste die Rentnerin sogar noch abwiegen und einen Brief an die Staatsanwaltschaft in München schreiben, dass sie die Kaution für ihre Tochter aufbringen werde“, schreibt Ruch in seinem Bericht.

Dann erklärte ihr die angebliche Polizistin, dass eine „Kollegin Novak“ Bargeld und Schmuck für die Kaution in Kürze abholen würde. 20 Minuten später stand tatsächlich eine Frau vor der Haustüre der Rentnerin. Die Gautingerin überreichte ihr mehrere Hundert Euro Bargeld in einem Kuvert und den Schmuck in einem Karton. Die „Oberkommissarin“ war während der ganzen Zeit am Telefon und Verbot ihrem Opfer strikt, mit der Frau an der Tür zu sprechen. Diese konnte die 85-Jährige danach nur grob beschreiben: etwa 1,60 Meter groß, korpulent, komplett schwarz gekleidet.

Hinweise an die Kripo unter z(0 81 41) 61 20. Sie rät, bei derartigen Anrufen immer misstrauisch zu sein und keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. „Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an“, so Ruch. Infos zu persönlichen Daten und über vorhandene Wertgegenstände solle man unterlassen und nicht auf Forderungen eingehen. „Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen.“ Ein weiterer Tipp: „Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.“ mm