„Neues Leben an der Würm“: Siegerentwurf kommt aus Berlin

Von: Volker Ufertinger

Präsentierten den Siegerentwurf (v.l.): die Vorsitzende des Preisgerichts, Stefanie Seeholzer, sowie Omar Elfadaly, Stefan Grieger, Julia Streletzki und Friedrich Vitzthum von den siegreichen Büros MLA+ sowie Grieger, Harzer und Dvorak Landschaftsarchitekten, beide aus Berlin. Rechts daneben Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger sowie der Sprecher der Eigentümer, Andreas Hitzler. © Andrea Jaksch

Seit März hatten zehn Architekturbüros Zeit, das bestmögliche Quartier für das Zentrum von Stockdorf zu entwickeln. Gewonnen hat MLA+ aus Berlin.

Gauting – Am Ende des Tages war es eine klare Sache: Das Preisgericht, bestehend aus sieben Fachpreisrichtern und sechs Sachpreisrichtern, sprach sich am Donnerstag einstimmig für den Entwurf des Architekturbüros MLA+ aus Berlin und Rotterdam aus, das mit Grieger, Harzer Dvorak Landschaftsarchitekten, ebenfalls aus Berlin, zusammengearbeitet hatte. Dass es sich um einen Entwurf aus der Bundeshauptstadt handelt, wusste zunächst niemand, die Präsentation erfolgte anonym. „Diese Anonymität ist ein großer Vorteil, sie ermöglicht echte Objektivität“, sagte Stefanie Seeholzer, Architektin aus München und Vorsitzende des Preisgerichts.

Am Montag waren alle beteiligten Architekturbüros – neun von zehn hatten schlussendlich Entwürfe eingereicht – zur Siegerehrung ins Gautinger Rathaus eingeladen. Seeholzer hielt eine Laudatio, in der sie klar machte, wie komplex die Aufgabe war, Platz für Gewerbe und Wohnen zu schaffen und zugleich maximale Rücksicht auf die Belange des Natur- und Wasserraums am Ost- und Westufer der Würm zu nehmen. „Das ist allen gut gelungen, aber Ihnen am besten“, sagte sie zu den Vertretern der Berliner Büros, Julia Streletzki von MLA+, auf die das Modell maßgeblich zurückgeht, sowie Landschaftsarchitekt Stefan Grieger.

Andreas Hitzler überreichte ihnen den Preis in Höhe von 52 500 Euro und betonte, dass dies kein Wettbewerb wie jeder andere gewesen sei. „Es ging hier nicht rein um Architektur, sondern vor allem darum, ökologisch Wertvolles aufzuwerten.“ Dafür habe vor allem der Architekt Prof. Werner Lang aus München gesorgt, der nicht umsonst auch „Nachhaltigkeitspapst“ genannt werde. MLA+ habe den Gedanken konsequent zu Ende gedacht und unter anderem am Westufer keine Parkplätze für Autos vorgesehen.

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger rief noch einmal das Grundsätzliche in Erinnerung: Bei der Entwicklung des Quartier gehe es um „gewerbliche Nachnutzung“, denn das Unternehmen Stanz Schmidt sucht sich über kurz oder lang einen neuen Standort. Der Gemeinde gehe es darum, Gewerbe im Ort halten zu wollen. „Stockdorf soll lebendig bleiben“, sagte sie. Außerdem sei es wichtig, „im Speckgürtel von München bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, was am Ostufer – der Gautinger Straße – umgesetzt wird. Und mit der Öffnung des Westufers werde dem 2008 im Leitbild von Stockdorf niedergelegten Wunsch Rechnung getragen, den Fluss erlebbar zu machen.

Julia Streletzki stellte den Entwurf vor und machte vor allem die Grundidee deutlich. Sie steht unter der Überschrift: „Ein Quartier, zwei Atmosphären.“ Auf der Ostseite soll eine Art Campus mit urbaner Ausstrahlung entstehen. „Die Baumasse wird hier konzentriert, um zum Würmufer hin Offenheit und Durchlässigkeit zu ermöglichen.“ Auf der Westseite sind zwei Gebäude vorgesehen, wo eine zeitgemäße Interpretation des Einfamilienhauses praktiziert wird, das als solches nicht mehr dem Zeitgeist entspricht.

Ab sofort können sich Bürger die Modelle sowie die Erläuterungen im ersten Stock des Rathauses anschauen. Auch eine Infoveranstaltung soll es geben, bei der den Bürgern Rede und Antwort gestanden wird. Sie findet am Samstag, 14. Oktober, zwischen 11 und 15 Uhr an der Grundschule in Stockdorf statt. „Wir haben sie bewusst auf die Zeit nach den Ferien gelegt, damit jeder Bürger daran teilnehmen kann“, erklärte Kössinger.