Gautinger Sommerbad ist startklar für die Saison

Kurz vor dem Saisonstart im Gautinger Sommerbad luden (v.l.) der technische Leiter Christian Ruhdorfer, Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Schwimmmeister Andreas Laubenstein von der Firma „Aqua Personal“ zu einer Besichtigung. © Christine Cless-Wesle

Pünktlich zum Pfingstferienbeginn startet die Saison im Gautinger Sommerbad. Trotz steigender Energiekosten bleiben die Preise unverändert.

Gauting – Die Becken waren bereits befüllt, als Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, der technische Leiter Christian Ruhdorfer und Schwimmmeister Andreas Laubenstein am Mittwoch zum Pressetermin ins Gautinger Sommerbad einluden. Nur die Fußgängerbrücke über dem Schwimmkanal war noch mit Folie verhüllt: Die Granitplatten auf den bereits sanierten Stufen müssten noch neu verlegt werden, erklärte Christian Ruhdorfer.

Neu sind in dieser Saison die Armaturen in den Innen-Duschen: Statt der wartungsintensiven Drücker mit kurzen Intervallen gebe es jetzt „normale“, die der Badegast selber regele. Laut den Stadtwerken München erhöhe sich der Wasserverbrauch dadurch nicht. Erst im nächsten Jahr werde die Gemeinde die Dämmung des undichten Flachdachs über den Warmumkleiden starten, berichtete Ruhdorfer. Denn für die anstehende Sanierung der Sonnen-Terrasse mit geplanter Fotovoltaik werden im ersten Schritt staatliche Fördermittel beantragt.

„Dass unser Sommerbad so gut läuft“, sei auch der Firma von Andreas Laubenstein zu verdanken, lobte Kössinger. Der Schwimmmeister ist angestellt bei der Firma „Aqua Personal“. Diese betreibe seit acht Jahren die bekanntlich vor über fünf Jahrzehnten erbaute Sport- und Freizeit-Anlage in Gauting, die über ein beheiztes Sport- und Lehrschwimmbecken, einen Whirlpool und einen erst neu angelegten Kinder-Wasser-Spielplatz verfügt. Und das „seit acht Jahren zu unserer großen Zufriedenheit“, so Kössinger.

Über die Eintrittspreise werden je nach Wetterlage bis zu 250 000 Euro pro Saison eingenommen, rechnete Ruhdorfer vor. Doch die Gemeinde lege nochmals dieselbe Summe drauf, ergänzte die Bürgermeisterin. Das Jahresdefizit für Betriebs- und Personalkosten im Freibad liege bei etwa 200 000 bis 250 000 Euro. Hinzu kämen die Unterhaltskosten.

An heißen Tagen mit über 40 Grad Außentemperatur wie im Sommer 2019 „kommen über 2300 Besucher am Tag“, erzählte Ruhdorfer. In der Saison 2022 schnellte die Zahl nach Corona sofort auf 53 448 Badegäste. Der Erhalt des Sommerbads, wo Gautings Kinder das Schwimmen lernen, sei dem gesamten Gemeinderat ein großes Anliegen, trotz knapper Finanzen und zunehmender Pflichtaufgaben, resümierte Kössinger. Daher bitte sie die Bürger, „ihr Scherflein“ dazu beizutragen. Die beste Unterstützung sei der Erwerb von Jahreskarten: Familien mit Kindern zahlen unverändert 135 Euro pro Saison, Erwachsene 100 Euro, Kinder ab sechs und Jugendliche 45 Euro. Am Eröffnungstag, am Freitag, 26. Mai, ist der Eintritt anders als in den Vorjahren heuer allerdings nicht gratis. Christine Cless-Wesle