Stück für Stück zum neuen Bad - große Investitionen geplant

Im Gautinger Sommerbad stehen heuer wieder größere Investitionen an. © Iñaki Berasaluce

Die Gemeinde Gauting investiert auch heuer in ihr Sommerbad – und hofft, dass nicht zu viel auf einmal fällig wird. Denn: Eine Generalsanierung könne sich Gauting nicht leisten, sagt die Bürgermeisterin.

Gauting – Im Gautinger Sommerbad stehen heuer wieder größere Investitionen an. Bei den Haushaltsberatungen fragte Dr. Andreas Albath (UBG) deshalb nach, ob die veranschlagte Summe von 320 000 Euro überhaupt ausreiche, um das vor einem halben Jahrhundert gebaute Freibad zu erhalten. „Wir hoffen, dass wir das mit einer behutsamen schrittweisen Sanierung hinbekommen“, antwortete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Eine Generalsanierung „können wir uns nicht leisten“.

Die Gautinger sind stolz auf ihr beheiztes Sommerbad, dessen 50-Meter-Sportbecken und der Sprungturm 1972 Olympia-Trainingsstätte war. Das Nationale Olympische Komitee hatte den Bau in Gauting damals zu zwei Drittel finanziert. Im Gegenzug stand das Bad in der Zeit vom 15. Juli bis 1. August 1972 fast ausschließlich den Olympioniken zur Verfügung, schreibt Karl Mayr in der Ortschronik. Bis heute ist den Gautingern das gepflegte Sommerbad lieb und vor allem teuer: Alljährlich gibt es in den Haushaltsberatungen Diskussionen über notwendige Investitionen in die defizitäre Anlage.

Heuer sind im Gemeindehaushalt 320 000 Euro für Baumaßnahmen oder Technik eingeplant. Ein neuer Schaltschrank im Warmwasserfilterhaus ist mit 80 000 Euro veranschlagt. Heizungsanlage mit Solarthermie sowie Boden-Sanierung im Eingangsbereich sind mit jeweils 120 000 Euro eingeplant. Hinzu kommen Bauhofleistungen für 12 500 Euro, aber auch ein Ersatz fürs Spielhaus. „Ist damit der Bedarf gedeckt?“ hakte Albath bei den Haushaltsberatungen nach. Die veraltete Heiztechnik müsse in jedem Falle erneuert werden, antwortete Kössinger. Für die Zukunft könne sie nur hoffen, dass „uns das Freibad nicht irgendwann auf die Füße fällt“. Ziel sei der Erhalt des Sommerbads „mit dem vorhandenen Komfort“, ergänzte Hochbauamtsleiterin Christiane Ait. Stück für Stück werde daher die Technik erneuert. Zuletzt hatte die Gemeinde auch in den neuen Wasserspielplatz investiert. „Bisher haben wir die Freibad-Öffnung sogar zu Corona-Zeiten immer hinbekommen“, resümierte Ait.

Um den Erhalt des Freibads trotz der angespannten Haushaltslage zu sichern, haben Dr. Michaela Reißfelder-Zessin (Grüne), Stephan Ebner und Franz Jaquet (beide CSU) den Förderverein Sommerbad Gauting aus der Taufe gehoben. „Wir haben derzeit über 50 Mitglieder“, sagt der Vorsitzende Stephan Ebner und hofft auf weitere Sponsoren wie örtliche Firmen, denn: „Wir können jeden Euro brauchen.“ Nach der erfolgreichen Benefizaktion „Hundeschwimmen“ startet der Förderverein mit einem symbolischen „Sprungbrett“ aus seinem Logo-Wettbewerb in die Saison 2022. Mit Antje Feser, der Abteilungsleiterin des Schwimmclubs, laufen bereits erste Vorbereitungen fürs anstehende Jubiläum „50 Jahre Sommerbad“ als Olympia-Trainingsstätte. Was unter Pandemiebedingungen möglich sein wird, ist noch offen, so der Vorsitzende. cc