„D‘Würmlust Stamm“ lädt zum großen Gaufest nach Gauting

Von: Volker Ufertinger

Voller Vorfreude: Die Trachtler von „D’Würmlust Stamm“ laden in diesem Frühjahr zum Gaufest, dem ersten seit langer Zeit © D’Würmlust Stamm

Mehrere Jahre lang hat im Isargau kein Gaufest mehr stattgefunden. Das ändert jetzt der Trachtenverein „D’Würmlust Stamm“ mit einer großen Festwoche im Mai.

Gauting – Gauting ist eine Gemeinde, in der das Brauchtum groß geschrieben. Den Beweis liefert demnächst der Gebirgstrachtenerhaltungsverein „D’Würmlust Stamm Gauting“. Die Trachtler richten aus Anlass des 111. Jahrestags der Vereinsgründung das Gaufest des Isargaus aus. Zwischen dem 17. und dem 21. Mai ist im Festzelt an der Leutstettener Straße für jeden etwas geboten. „Trotz der coronabedingten Einschränkungen, die das Leben in den Vereinen beinahe zum Stillstand gebracht haben, hat sich der Gautinger Trachtenverein nicht entmutigen lassen und die Organisation in die Hand genommen“, teilt 2. Schriftführerin Daniela Koller mit. „Wir befinden uns im Endspurt.“

Es war im Mai 1912, als zwölf Gautinger Bürger den Trachtenverein gründeten. Er erhielt seinen Namen in Anlehnung an seinen Patenverein, den „Würmtaler-Stamm“ Pasing. Man schloss sich bald dem Landesverband an. Noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 veranstaltete der Verein viele Theateraufführungen und hatte einige Erfolge.

Auch Gäste aus Amerika werden erwartet

Ein Höhepunkt der Festtage im Mai dürfte sicher der „Bayerische Löwe“ sein, die Weltmeisterschaft im Schuhplattln. Dabei handelt es sich um ein bayernweites Preisplattln, bei dem die jeweiligen Gausieger gegeneinander antreten. „Hier erwarten wir Besucher aus vielen Gauen. Besonders freuen wir uns auf die Mitwirkenden aus dem Gau Nordamerika“, so Koller. Er steht an Christi Himmelfahrt, am 18. Mai, ab 8 Uhr auf dem Programm.

Doch auch sonst ist ein buntes Programm geboten. Den Auftakt macht am Mittwoch, 18. Mai, ab 20 Uhr die Kult-Band La Brass Banda, die bekanntlich genau wissen, wie man in einem Bierzelt Party macht. Am Freitag, 19. Mai, kommen die Kleinen auf ihre Kosten. Um 15 Uhr beginnt das Gute-Laune-Kinder-Konzert mit Donikkl, der überregional mit dem Titel „So a schöner Tag“ bekannt wurde. Für 20 Uhr ist der Bieranstich geplant, dann beginnt der Gauheimatabend. Am Samstag, 20. Mai, wird es kabarettistisch: Ab 20 Uhr haben die Brettlspitzen ihren großen Auftritt, die aus dem Bayerischen Rundfunk bekannte Volkssänger-Revue. Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltungen läuft bereits bei Schuh Linse, Schreibwaren Hanrieder und der Glaserei Zehentbauer.

Der Sonntag ist dem eigentlichen Gaufest vorbehalten. Um 10 Uhr steht der Festgottesdienst an, um 14 Uhr der Umzug. „Wir freuen uns darauf, den Bürgern die vielfältigen und prächtigen Trachten zu präsentieren und die Freude am Brauchtum zu vermitteln“, so Daniela Koller.

Der Isargau umfasst 60 Vereine und 6730 Mitglieder

Der Gebirgstrachtenerhaltungsverein „D’Würmlust Stamm Gauting“ besteht aus 104 Mitgliedern aus vier Generationen. „Wir sind ein Querschnitt der bayerischen Bevölkerung nach Alter, Tätigkeit und Vorlieben“, heißt es auf der Homepage. Das Wappen zeigt die Mühle von Gauting, umgeben von je zwei Edelweiß rechts und links. Großer Wert wird auf die Trachtenjugend gelegt. Der „absolute Höhepunkt“ der Vereinsgeschichte war laut Homepage das 80-jährige Gründungsfest im Juni 1992, verbunden mit dem 73. Isargaufest. Damals strömten Tausende von Besuchern in Tracht in die Würmtalgemeinde. „Es war ein rauschendes Fest.“ Gut möglich, dass sich dies im Mai 2023 wiederholen wird. Der Isargau mit Sitz in München wurde 1919 gegründet und umfasst 60 Vereine in und um die Landeshauptstadt. Organisiert sind darin 6730 Mitglieder, denen die Trachtensache am Herzen liegt – darunter auch die Gautinger.